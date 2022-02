Bruganelli critica Miriana Trevisan “Non mi piace chi si loda”/ Volpe la difende!

Opinioni diverse e contrastanti quelle delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe su Miriana Trevisan. La nuova diretta del Grande Fratello Vip si infiamma sin da subito quando si parla in Casa delle critiche ricevute dalla showgirl da parte di alcune coinquiline, Delia, Soleil e Nathaly in primis. A prendere le sue difese è Manila Nazzaro, che fa notare: “lei non mi ha mai voltato le spalle anche quando ho preso le difese di altri”. In studio anche Katia Ricciarelli torna a parlare di Miriana, rispondendo a Signorini: “Non ci penso neanche di provare rancore nei confronti di lei. Sono convinta e scusatemi, non sono presuntuosa, di avere ragione, sono stata votata da lei 3 volte di nascosto.” Miriana però replica: “ti ho votato 1 volta davanti e 1 volta te le sono venuta a dire”.

MIRIANA TREVISAN/ “La bontà non viene capita perché è noiosa e fuori moda”

Bruganelli e Volpe divise su Miriana Trevisan

Alfonso Signorini chiede allora l’opinione delle sue opinioniste in studio. La prima a parlare è Sonia Bruganelli che critica la Trevisan: “non sono mai stata tenera, non la conosco, io giudico il gioco e loro all’interno, ma diffido sempre da chi si loda, da chi sottolinea la propria bontà, certe cose si vedono. Se lei è effettivamente così se ne accorgerà il pubblico e le persone” A difenderla ci pensa però Adriana Volpe: “Ricordo che quando si è trovata ad essere votata di nuovo, il pubblico l’ha votata come più amata! Ricordiamolo!”

