Bruganelli dura con Antonella “senza lei cambia nulla”/ Avvertimento ad Edoardo e…

Sonia Bruganelli avverte Edoardo su Antonella Fiordelisi: “E’ un più…”

Sonia Bruganelli non vede di buon occhio il legame instauratosi tra Edoardo ed Antonella Fiordelisi al Grande Fratello VIP. Per questo motivo ci tiene a mettere in guardia il concorrente gieffino, quindi lo sprona ad andare dritto per la sua strada e a non considerare troppo il presunto interesse della coinquilina. “Edoardo sta facendo un ottimo grande fratello ma stare vicino ad Antonella è un più…”, dice Sonia.

Sonia Bruganelli attacca Pamela Prati "sei diva esasperata"/ "Lo hai pure scritto..."

I diretti interessati non comprendono il perché della stilettata di Sonia e l’opinionista precisa subito la sua posizione su Antonella: “Lei ha le sue tattiche ma Edoardo l’ha studiata e capita perfettamente. Io credo all’interesse di Edoardo per lei ma sto dicendo che semmai questo rapporto venisse meno non cambia nulla”.

Sonia Bruganelli spietata con Elenoire "Hai mostri dentro"/ Alfonso rincara la dose..

Antonella Fiordelisi delusa dalla stoccata di Sonia Bruganelli: “O mi si ama o sto antipatica”

Antonella Fiordelisi la prende malissimo e diventa scura in volto. “Questo è un qualcosa sempre per screditare me”, sbotta la concorrente. “E’ proprio un attacco diretto”, ammette Sonia Bruganelli da studio. “Io risulto sempre antipatica o vengo amata…”, commenta ancora amareggiata la Fiordelisi. Alfonso Signorini la rincuora ma ormai la frittata è fatta: “Quando si ha personalità succede questo, Antonella”.

LEGGI ANCHE:

Bruganelli zittisce Giaele/ "Se ami così tanto tuo marito, perché stai sempre appiccicata ad Antonino?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA