Bruganelli zittisce Giaele/ “Se ami così tanto tuo marito, perché stai sempre appiccicata ad Antonino?”

Sonia Bruganelli asfalta Giaele De Donà in diretta al Grande Fratello Vip

Si scatena lo contro in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Sonia Bruganelli e Giaele De Donà. Quest’ultima finisce nel mirino delle critiche a causa del suo comportamento con Antonino Spinalbese a cui starebbe costantemente appiccicata, come fanno notare in studio, e il tutto nonostante suo marito fuori. Antonino però continua a manifestare una ‘preferenza’ per Ginevra Lamborghini, cosa che farebbe ‘rosicare’ Giaele: “Stai rosicando, gli stai sempre appiccicata, è chiaro!” tuona l’opinionista in diretta.

Sonia Bruganelli attacca Giaele, Signorini infierisce…

L’attacco della Bruganelli continua: “Se te sei tanto preoccupata per tuo marito e stai tanto bene con lui, ma che ti frega se ti cerca o no? Se ti vuole o non ti vuole?” chiede a Giaele, scatenando una vera e propria ovazione del pubblico in studio. Lei cerca di giustificarsi, facendo un passo indietro: “Con Antonino ho un bellissimo rapporto in Casa, è la persona con cui parlo di più quindi passo il 90% della mia giornata con lui. Io lo vedo come un amico”. A questo punto è però Signorini ad infierire e darle lo scacco matto: “Giaele, io ti ho visto ieri e tu continuavi a fargli vedere le gambe, dai! Non sembra l’atteggiamento di una a cui non frega niente”.

