Brumotti a Napoli per il murale ad Ugo Russo/ Video, tensione e minacce: “Non sei un uomo!”

Il noto inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, è stato protagonista ieri sera di un servizio girato presso il centro storico di Napoli. Il nemico degli “spaccini”, accompagnato da Francesco Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra che è solito denunciare i fatti incresciosi che si verificano nella città partenopea ma in generale in tutta la Campania, si è recato presso piazza Parrocchiella, dove era già stato lo scorso 28 febbraio dopo che era spuntato un murale dedicato a Ugo Russo.

Ilary Blasi, tapiro d'oro da Striscia la Notizia/ "Isola dei Famosi? Non so se la farò. Non ho un contratto…"

Si tratta di un 15enne che era stato ucciso nel 2020 da un carabiniere borghese fuori servizio in occasione di una rapina. Il dipinto è stato in seguito cancellato, ma al suo posto vi si trova ora lo striscione “Potete censurare un murale ma non la verità: giustizia per Ugo Russo”. Ovviamente la notizia della presenza di Brumotti sul posto si è subito sparsa, e nel corso del servizio è arrivato anche il padre del ragazzo ucciso, nonché alcuni suoi amici, e ci sono stati momento di tensione.

Gabriele, il figlio di Jimmy Ghione rompe il silenzio dopo le critiche sui social/ "Non devo giustificarmi!"

BRUMOTTI A NAPOLI PER MURALES UGO RUSSO: TENSIONE CON IL PADRE

“Se volete farmi cadere, sparatemi in testa”, alcune della parole del papà di Ugo Russo. “Il murale era un simbolo di una persona che nella vita faceva il rapinatore in un contesto criminale, che è diventato l’emblema per osannare il crimine”, ha commentato Borrelli.

Ugo Russo, come fa notare Striscia La Notizia, era finito per diventare una sorta di anti-eroe, ma il “contenzioso” sembrerebbe ancora aperto, visto che il padre del 15enne ha urlato a Brumotti “Non sei uomo!”, per poi rivolgersi a Borrelli: “Mettevelo in testa: se volete farmi cadere dovete spararmi in testa. Io porto avanti la giustizia di mio figlio fino alla morte”. Un ragazzo poi si è rivolto a Borrelli urlando: “Uno che si pente che uomo è? Io se ammazzo una persona non mi pento”, parole ovviamente da condannare. Fortunatamente il servizio si è chiuso senza che la situazione degenerasse, nel frattempo si è aperto proprio in questi giorni, mercoledì 27 settembre, il processo per l’omicidio del ragazzo. Il 14 novembre la prossima udienza. Qui il video del servizio di Brumotti a Napoli.

Striscia la Notizia e lo scandalo armi di Massimo D’Alema/ “Scoop ignorati dalla stampa per mesi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA