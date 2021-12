Brumotti alla pedalata, Un Babbo Natale in forma 2021/ Fondi ai bimbi Ospedale Torino

Una “pedalata” per raccogliere fondi a Natale per i bambini dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, con un testimonial d’eccezione: Vittorio Brumotti, campione di Bike Trial e inviato di “Striscia La Notizia”, ha presenziato alla camminata e pedalata con oltre 1000 persone a Torino organizzata dalla Fondazione FORMA (Fondazione Ospedale Regina Margherita).

Ad attendere i tanti Babbi Natale che in bici si sono riversati nel parco di Piazza Polonia per salutare i bambini dell’ospedale pediatrico: con la sua bicicletta, insieme a quelle di BikeIsLife#PedaliAMOITALIA – promotori dell’iniziativa – si è esibito sulla Piazza, creando una speciale coreografia insieme ai Babbi Natale presenti. Non solo: dopo l’esibizione Brumotti ha distribuito i regali offerti dall’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia (attiva sul territorio nazionale con progetti di educazione ai diritti umani, advocacy e sostegno alla comunità).

LA RACCOLTA FONDI PER L’OSPEDALE REGINA MARGHERITA DI TORINO

Mentre Brumotti assieme alla “carica” di Babbi Natale si dilettava nella distribuzione dei doni “fisici”, parallelamente sulla piattaforma di crowdfunding “FOR FUNDING” di Intesa Sanpaolo si è attivata la raccolta fondi promossa da Fondazione Forma dal titolo “La salute si dona: sostieni l’Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino”.

Con tale piattaforma sarà possibile fare una donazione destinata all’acquisto di un Fluoroscopio – un apparecchio radiografico, a basso impatto di radiazioni, che consente di guidare i medici durante le procedure chirurgiche e di confezionamento gessi – per il reparto di Nefrologia, Gastroenterologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. «Un grazie a tutti quelli che oggi hanno partecipato alla camminata e alla pedalata per aver reso, anche in questa seconda domenica di Raduno, speciale la giornata per i bimbi del Regina, a Brumotti per essere stato con noi, a Intesa Sanpaolo per aver sostenuto Forma con For Funding. con una raccolta destinata specificatamente all’acquisto del fluoroscopio», ha dichiarato il presidente della Fondazione FORMA, Antonino Aidala. Secondo Stefano Lucchini, Presidente dell’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, «Siamo orgogliosi di aver aderito a questa importante iniziativa di Vittorio Brumotti, sempre attento e prezioso, e di aver potuto portare un sorriso a tanti bambini in occasione delle feste».

