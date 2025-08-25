Bruna Brunori, chi è e com'è morta la mamma di Enzo Salvi: "Ho perso una parte di me, vai e abbraccia forte papà", il doloroso addio.

Bruna Brunori, è morta la mamma di Enzo Salvi: “Hai combattuto come un guerriero”, il doloro annuncio dell’attore

È morta la mamma di Enzo Salvi, Bruna Brunori. A dare l’annuncio è stato lo stesso attore e comico con un toccante post condiviso attraverso il suo profilo social. “Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero” ha scritto Salvi lasciando trasparire tutto il suo dolore per la morte dell’amata mamma volendo ricordare soprattutto la sua forza, il suo coraggio e soprattutto l’amore per la sua famiglia ed i figli. L’ha definita il suo faro, il suo primo e più grande amore ed il suo punto di riferimento, la sua radice.

Grande Fratello, cosa cambierà con Simona Ventura: tutte le novità/ Orari, cast e via parte social

Nel ricordare la mamma morta, Enzo Salvi ha ammesso: “Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto. Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento” La morte di una madre rappresenta la perdita di una grande parte di se, ma l’attore può contare sui suoi insegnamenti, sui valori e principi che gli ha trasmesso e che continueranno a vivere in lui.

Ambra Angiolini e le regole ferre di Non è la Rai: "Qualcuna sveniva dalla fatica"/ La confessione choc

Bruna Brunori, chi è e com’è morta la mamma di Enzo Salvi: “Tu e papà per sempre nel cuore”

Sono poche le informazioni su chi era Bruna Brunori, la mamma morta di Enzo Salvi. Proprio ieri l’attore aveva annunciato l’annullamento del suo spettacolo a causa delle condizioni di salute della madre, non si sa com’è morta la mamma di Enzo Salvi perché quest’ultimo, in lacrime, aveva annunciato che la madre stava male e le sue condizioni sono peggiorate repentinamente. Oggi è purtroppo e morta e nel dolore Salvi trova conforto nel fatto che la madre ha raggiunto il padre, scomparso nel 2022 ad 86 anni: “Mamma, abbraccia forte Papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata”.

Gemma Galgani da Uomini e Donne a cameriera: perché della scelta e reazione clienti (FOTO)/ Spunta retroscena