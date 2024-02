Bruna Camporin e Aldo Strambelli: chi erano i genitori di Patty Pravo/ “Conobbi tardi anche i miei fratelli”

Patty Pravo e il rapporto coi genitori Bruna Camporin e Aldo Strambelli: conobbe tardi sua madre Bruna perché…

Bruna Camporin e Aldo Strambelli erano i genitori della mitica Patty Pravo. La cantante ha vissuto un’infanzia difficile e lei stessa ha svelato di aver conosciuto sua madre solo una volta diventata adulta. Eppure in una intervista rilasciata al Gazzettino, Patty Pravo dichiarò che “le persone come me nascono proprio da genitori come i miei”. Forse la cantante veneziana si riferiva anche ai nonni, che hanno inciso molto sulla sua educazione. In diverse interviste sui genitori, Patty Pravo ha confessato che dopo la sua nascita sua madre avrebbe sofferto di una grave depressione post partum.

“Mamma l’ho conosciuta tardi. Aveva avuto un parto spaventoso e una depressione terribile che è durata un anno. Non poteva tirarmi su, quindi vivevo dai nonni paterni. Nonno le aveva preso una bella villa fuori città, lei poi si è risposata e ha avuto altri due bambini”, le parole a Vanity Fair, nelle cui pagine spiegò di non aver mai provato rabbia nei confronti della madre.

Patty Pravo e l’aneddoto sulla madre Bruna Camporin: “A 91 anni in giro coi ragazzi di trenta o quaranta…”

Al di là dei rapporti coi genitori, Patty Pravo ha spiegato di aver conosciuto tardi anche i fratelli e che suo padre Aldo Strambelli e sua madre Bruna Camporin si erano separati. “Fu un incontro che ho ancora stampato negli occhi, quasi fosse un’istantanea. Le presentazioni avvennero ai giardini pubblici. Lui sorrideva tenero mentre le sue guance s’imporporavano: “Davvero tu sei la mia sorellina?”. “Proprio così”. “Ma via”, replicò sorpreso. Due anni più tardi nacque Fiorella”, ha raccontato al magazine Oggi.

I genitori di Patty Pravo, Aldo Strambelli e Bruna Camporin sono scomparsi nel 1991, il padre, e nel 2018, la madre, e in merito al rapporto con quest’ultima l’artista ha spiegato di non avere rimorsi. “A 91 anni va in giro con ragazzi di 30-40 e li fa ubriacare con gli spritz. Va in moto con mio fratello e si incazza perché deve stare dietro. E poi le piace andare al poligono a sparare: becca il centro senza occhiali“, l’aneddoto raccontato dalla cantante.











