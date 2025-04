Tra le più grandi artiste della sua epoca, Patty Pravo è nata a Venezia il 1948. I genitori di Patty Pravo, Aldo Strambelli e Bruna Caporin, dopo la nascita di quella bambina vispa hanno dovuto fare i conti con una serie di problemi. A quanto pare, infatti, la madre di Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, avrebbe sofferto di depressione post-partum dopo aver messo al mondo la figlia. Proprio per questo Patty Pravo sarebbe stata affidata ai nonni e cresciuta da loro. I genitori, infatti, avrebbero affidato Nicoletta alle cure della nonna paterna, per poi trasferirsi a Mestre, dove in seguito la mamma ha avuto altri due figli.

Lei avrebbe scoperto di tutto ciò solamente più tardi. A Il Gazzettino, più avanti, Patty Pravo ha dichiarato: “Le persone come me nascono proprio da genitori come i miei”, come a voler dire che la troppa sofferenza l’ha forgiata, facendole sviluppare un lato artistico che ha poi trovato linfa vitale nella musica. Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, avrebbe deciso di conoscere la mamma solamente da adulta. Più volte proprio lei ha parlato di quanto accaduto e lo ha fatto anche in un libro, la sua autobiografia “La cambio io la vita che”.

Bruna Camporin e Aldo Strambelli, genitori di Patty Pravo: “Mamma l’ho conosciuta solo più tardi”

“La cambio io la vita che”: è questo il titolo dell’autobiografia di Patty Pravo nella quale ha parlato della sua vita e dei suoi genitori, Bruna Camporin e Aldo Strambelli, che l’hanno lasciata con la nonna paterna da bambina. “Mia madre era di una bellezza da togliere il fiato, da giovane. Mi somiglia tantissimo ma lei è più bella. E lo dico con serenità. Mio padre, Aldo, era bello a sua volta, con i capelli neri e un viso che non potevi non guardare” ha raccontato Patty Pravo nella sua autobiografia, spiegando che i genitori si sono amati tantissimo e hanno continuato a farlo anche quando si sono detti addio, per poi rincontrarsi tanti anni dopo.

E ancora, Patty Pravo ha spiegato il rapporto con i suoi genitori, complesso ma sereno sul finire della loro vita. “Mio padre, mentre crescevo, l’avevo frequentato abbastanza, mamma, invece, si può dire che non la conoscessi” ha raccontato nel libro da lei scritto. La mamma di Patty Pravo è morta nel 2018, a 91 anni.