Brunella, chi è la moglie di Peppe Di Napoli/ “La donna della mia vita, la risposerei”

Brunella, chi è la moglie di Peppe Di Napoli

Brunella è la moglie di Peppe Di Napoli che, sull‘Isola dei Famosi 2024, sta tirando fuori il lato poù dolce e tenero del suo carattere proprio quando parla della sua famiglia. Non ci sono molte informazioni su Brunella se non quelle che fornisce lo stesso Peppe che, durante una conversazione con Luce Caponegro, definisce la moglie “bellissima”. I due si sono conosciuti quando erano giovanissimi a Fuorigrotta dove Peppe viveva e, dopo essersi sposati, hanno formato una famiglia con la nascita di due figli, Aurora e Alessandro.

Aurora ha 23 anni e gestisce la pescheria mentre Alessandro ha 15 anni e aiuta la mamma a gestire il ristorante. Una famiglia di cui Peppe Di Napoli va estremamente orgoglioso e ammette che non è stato facile decidere di partire per l’Isola dei Famosi lasciando tutte le attività nelle mani della moglie e dei figli.

Le parole di Peppe Di Napoli per la moglie Brunella

Peppe Di Napoli, in attesa di scoprire il verdetto del televoto che decreterà il primo eliminato, parla d’amore con Luce Caponegro definendo l’arrivo della moglie nella sua vita come il regalo più grande. “La risposerei altri, due milioni di volte”, dice mentre Luce lo ascolta con aria sognante. “E’ bellissima, ha i capelli cortissimi e ogni settimana cambia colore”, aggiunge svelando un dettaglio in più sulla sua dolce metà.

“E’ bella proprio. Mi piace che cambi ogni settimana, mi fa impazzire. Stiamo insieme da 33 anni e ogni giorno è come se fosse la prima volta. Non ci siamo mai divisi, neanche un giorno e quando sono venuto qua ha pianto tutto il tempo. Oggi, trovare un amore così è difficile. Se vedo loro che stanno bene, sto bene pure io“, conclude.

