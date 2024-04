Brunella, chi è la moglie Peppe Di Napoli/ Lui all’Isola dei famosi 2024: “Difficile trovare un amore così”

Peppe Di Napoli, chi è la moglie Brunella? Il racconto all’Isola dei famosi 2024 della storia d’amore

Sarà tra i protagonisti della puntata di questa sera dell’Isola dei famosi 2024, Peppe Di Napoli ritirato nei giorni scorsi. Durante il suo messaggio di addio ai compagni ed ai telespettatori ha rivelato di essere stanco, salvo poi addurre altre motivazioni al suo abbandono, e ha ringraziato i suoi sostenitori e la sua famiglia per il supporto. Ed a questo punto in molti si chiedono: chi è la moglie di Peppe Di Napoli, Brunella?

Su Brunella, moglie di Peppe Di Napoli le informazioni sono poche ma sull’amore che intenso e duraturo che c’è tra la coppia dubbi ce ne sono pochi. Durante la sua permanenza all’isola dei famosi 2024, infatti, il tiktoker napoletano ha confessato: “E’ bella proprio. Mi piace che cambi ogni settimana, mi fa impazzire. Stiamo insieme da 33 anni e ogni giorno è come se fosse la prima volta. Non ci siamo mai divisi, neanche un giorno e quando sono venuto qua ha pianto tutto il tempo. Oggi, trovare un amore così è difficile. Se vedo loro che stanno bene, sto bene pure io.”

Brunella, chi è la moglie di Peppe Di Napoli dell’Isola dei famosi 2024? Trent’anni insieme e due figli

Peppe Di Napoli e la moglie Brunella si sono conosciuti da giovanissimi e da subito innamorati. Durante dunque tutti questi anni d’amore sono nati due figli, Aurora nel 2003, ha dunque 21 anni e Alessandro nel 2009, 15 anni. La coppia dopo trent’anni di relazione ha deciso di unirsi in matrimonio nel 2020 con una splendida cerimonia. Nella sua breve permanenza al reality di Canale5, la moglie Brunella in puntata lo ha esortato a rimanere il più a lungo possibile in Honduras: “Peppe, stai tranquillo, è tutto a posto. Sei bellissimo. A casa sta andando alla grande. Tieni duro”











