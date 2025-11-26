Brunella Pirelli, moglie di Gigi Finizio: i due sono sposati dagli anni Ottanta e hanno avuto due figli. Un amore felice e saldo che prosegue da 40 anni

Brunella Pirelli, moglie di Gigi Finizio: chi è? Al suo fianco dagli anni Ottanta

Gigi Finizio, cantante partenopeo attivo da quando aveva solo 9 anni, è sposato dagli anni Ottanta con Brunella Pirelli, la donna che lo ha fatto innamorare quando era ancora un adolescente. I due si sono infatti conosciuti quando erano ancora giovanissimi: un amore florido che ha poi portato a tappe importanti nella loro esistenza. Le nozze tra Brunella Pirelli e Gigi Finizio sono arrivate nel 1987: i due sono dunque sposati da quasi quarant’anni nonostante siano ancora molto giovani. Le nozze sono infatti state celebrate quando i due erano poco più che ventenni.

Parlando della moglie Brunella, Gigi Finizio ha raccontato: “È una donna che ti suggerisce tante cose con la giusta attenzione, parla poco ma trasmette molto con gli occhi. È la casa, è la famiglia“. I due continuano dunque ad amarsi moltissimo nonostante stiano insieme ormai da tanti tanti anni: per questo il loro matrimonio prosegue più forte che mai anche dopo tantissimi anni. Al di là del grande amore che li unisce, cosa sappiamo di Brunella? Sono poche le informazioni sulla moglie di Gigi Finizio, che non è un personaggio noto del mondo dello spettacolo. È conosciuta, infatti, per il matrimonio con il cantante partenopeo ma non sono note altre informazioni.

Brunella Pirelli, moglie di Gigi Finizio: famiglia felice con due figli

Brunella Pirelli, la moglie di Gigi Finizio, ha con lui due figli, Danilo e Melania. Non sono molte le informazioni sulla famiglia né sui figli: non sappiamo, infatti, che lavoro facciano né quali siano stati gli studi dei figli di Gigi Finizio. Ogni volta che il papà si è trovato però a parlare di loro, così come della moglie, lo ha fatto utilizzando parole splendide di un uomo innamorato. Un amore, quello tra Brunella e Gigi, che dunque prosegue da quasi quarant’anni e sembra andare avanti con più gioia e unione che mai. Spesso, anche sui social, il marito pubblica foto in compagnia della sua amata moglie, con baci e dediche romantiche.