Brunella Tocci è tra le protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze, il programma presentato da Francesca Fialdini che racconta le storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. A rappresentare gli anni ’50 c’è Brunella Tocci, la Miss Italia giornalista della TV, che per realizzare il sogno di diventare giornalista ha accettato di partecipare al concorso di bellezza di Miss Italia. Correva l’anno 1955 quando una bellissima Brunetta partecipa a Miss Italia: ha soli 18 anni, studia, ma ha delle aspirazioni differente delle ragazze di quei tempi. La sua bellezza naturale convince la giuria e vince il titolo di reginetta di bellezza di Miss Italia, ma decide di non diventare una star. “Non rinnego niente, anche perché era l’unico modo per fare quello che volevo” – ha detto la ex Miss Italia parlando del ruolo delle donne in tv.

Il sogno di Brunella era ben diverso che lavorare nel mondo della televisione: “io volevo fare la giornalista, ma questo non era molto facile allora. Prima la televisione aveva solo uno sbocco per le donne: essere una bella presenza, carina, gentile”.

Chi è Brunella Tocci? Dal titolo di Miss Italia alla carriera di giornalista

La vittoria del concorso di bellezza di Miss Italia cambia la vita di una appena diciottenne Brunella Tocci che subito dopo decide di scappare via non intenzionata a lavorare nel mondo del cinema, né tantomeno in quello della moda. ” Scappai via da Rimini con mamma e zio, e in auto tornammo a Roma, inseguita da tutta l’organizzazione, che non era ancora quella di Enzo Mirigliani. D’altra parte mi bastava il titolo, non volevo fare né Cinema né la moda, né altro” – ha dichiarato la ex reginetta di bellezza che ricordando la sua esperienza nel popolare e storico concorso di bellezza ha aggiunto – “sono stata l’unica Miss Italia a non aver vinto niente, anzi ho dovuto pagare una penale per non aver rispettato un contratto firmato prima dell’elezione per partecipare a tre film”.

Il sogno di Brunello Tocci non erano le luci dello spettacolo, ma le pagine bianche dei giornali: “volevo scriverle le cose, non vederle da un palco” anche se ha partecipato a diversi programmi televisivi importanti come “Il Musichiere”, “La Tv degli Agricoltori” e tanti altri. “Miss Italia? La ricordo con molto affetto: convinta da uno zio giornalista a fargli da cronista, mi trovai invece ad essere eletta Miss” ha detto la giornalista che si è sempre impegnata nel sociale e in difesa dell’ambiente.