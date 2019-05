BRUNELLO CUCINELLI INCONTRA JEFF BEZOS/ “Silicon Valley? Lì i ‘nuovi Leonardo'”

Filosofia e business si intrecciano in questi giorni a Solomeo, in provincia di Perugia, dove Brunello Cucinelli, meglio noto come “il re del cachemire”, ha incontrato il fondatore e CEO di Amazon, Jeff Bezos, insieme ad altri protagonisti della Silicon Valley. Lo riporta Umbria 24, sottolineando come tra i vari ospiti di Cucinelli vi siano Ruzwana Bashir, fondatrice e Ceo di Peek.com; Dick Costolo, imprenditore, già Ceo di Twitter; Reid Hoffman, co-fondatore e presidente esecutivo di LinkedIn; Drew Houston, Ceo e fondatore di Dropbox; Lynn Jurich, co-fondatore e co-Ceo di Sunrun; Nirav Tolia, co-fondatore di Nextdoor, Ramin Arani, Marc Benioff. Paolo Bergamo, Lee Fixel, Sarah Leary, Alec Ross, Ned Segal, Rob Speyer e Trevor Traina. Ma a cosa bisogna attribuire questa riunione? Lo ha spiegato lo stesso Brunello Cucinelli…

BRUNELLO CUCINELLI INCONTRA JEFF BEZOS E ALTRI PROTAGONISTI DELLA SILICON VALLEY

In un comunicato Brunello Cucinelli ha dichiarato:”In questi giorni sono venuti qui, a Solomeo, i miei amici della Silicon Valley, un paese così lontano nel cammino e così vicino nell’animo. Come potrò ringraziare questi ragazzi, che io considero i giovani ‘Leonardo del Terzo Millennio’, per essermi venuti a trovare, graditissimi ospiti, qui, nel nostro Solomeo, Borgo dello Spirito, sede e sorgente di ogni mio sogno, luogo ove cerchiamo di custodire il più alto ideale di una economia nutrita di umanità? Lo considero un grande onore. Insieme, in questi giorni di amicizia e di raccoglimento, abbiamo confermato il rispetto, la custodia e la propagazione di tutto ciò che in ogni tempo fu considerato il più profondo tesoro dei popoli, la più alta testimonianza della nobiltà originaria dell’uomo, l’indice supremo del sentimento di libertà e di dominio morale: l’anima”. Cucinelli continua:”E noi, che ogni giorno trattiamo le cose dell’economia, ci siamo avvicinati agli ideali nei quali crediamo profondamente con l’eleganza di un nobilissimo dialogo. Le nostre idee per il futuro sono idee di un domani reso gioioso da una tecnologia ancella dell’umanità. L’anima che alimenta l’economia, prima che un’idea, fu un sogno e un dono di vita. Se mai l’anima fu commossa nell’ideale, ecco, in questi giorni l’abbiamo sentita in ognuno dei nostri cuori. Se mai l’umanesimo è rinato nel cuore di persone dei nostri tempi, ecco, in questi giorni abbiamo vissuto tale felicissimo evento. Il nostro pensiero è rivolto al domani dei nostri figli e di chi seguirà le nostre vite, respiro di un ardore affascinante. Per questo crediamo che sia giusto non limitare i nostri sogni, ma progettare per secoli, per millenni”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA