Brunetta bacchetta Salvini/ “Solo propaganda, le sue proposte sono irrazionali”

Renato Brunetta tranchant ai microfoni de La Stampa. Il ministro della Pubblica amministrazione non ha infatti risparmiato critiche all’alleato Matteo Salvini e alle posizioni assunte nel corso delle ultime settimane. Volto di spicco di Forza Italia, Brunetta ha subito stroncato la proposta del Carroccio sulle pensioni, ma non solo…

«L’idea di Salvini di prorogare per un anno Quota 100? È una sua invenzione, non ne abbiamo mai discusso. Né a livello di governo, né a livello di Centrodestra», le parole dell’azzurro, che ha aggiunto poco dopo: «La posizione del segretario della Lega sul green pass? È assolutamente irrazionale».

RENATO BRUNETTA: “DA SALVINI SOLO PROPAGANDA”

Sempre a proposito del green pass, Renato Brunetta ha spiegato che con l’estensione del certificato verde è possibile arrivare al livello ottimale di copertura dei vaccini senza introdurre l’obbligo di vaccinazione. «Una misura geniale», secondo il titolare della PA, che ha motivato la contrarietà di Salvini con un problema di posizionamento politico: «Chiunque sul ragionamento che ha fatto Draghi e che sto facendo io adesso lo capirebbe. Salvini è irrazionale». Renato Brunetta ha poi ancora bacchettato l’ex ministro dell’Interno in relazione alle dinamiche all’interno del Centrodestra, a suo avviso Salvini non sarebbe davvero interessato a un coordinamento della coalizione: «Facciamolo pure, però finora non l’ha mai chiesto. Quindi sta solo facendo propaganda».

