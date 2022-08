Bruno Arena dei Fichi D’India torna a farsi vedere sui social/ La foto con Max commuove il web: “Un esempio!”

Bruno Arena dei Fichi D’India torna a farsi vedere sui social con Max Cavallari

“Buona sera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti! Bruno e max”. È con queste poche parole che Bruno Arena e Max Cavallari, ovvero i Fichi d’india, sono tornati a farsi vedere in pubblico. La didascalia affianca infatti uno scatto dei due insieme, sorridenti nonostante le difficoltà. Una foto che in pochi minuti ha fatto il pieno di like e di commenti commossi dei fan del duo comico che per anni ha divertito il pubblico italiano in TV e al cinema.

Il popolo del web si è infatti commosso non solo nell’ammirare il duo comico insieme, ma nel poter rivedere Bruno Arena, che da tempo non si mostrava sui social. Nello scatto appaiono ancora evidenti i segni dell’ictus che lo ha colpito anni fa: il comico è sulla sedia a rotelle ma con una mano saluta il pubblico attraverso l’obiettivo che lo ha immortalato insieme all’amico Max.

Bruno Arena dei Fichi D’India: la foto commuove il web

La foto pubblicata su Facebook è stata inondata di messaggi commossi e felici per la coppia di amici: “Siete meravigliosi, la vostra amicizia è un esempio per tutti noi, tantissimi auguri di cuore ad entrambi”, ha scritto qualcuno; e ancora “La più bella cosa che c’è nella vita, avete una grande amicizia un rapporto di supporto ed amore dove la amicizia e così rara unica che se ne trova poco nel mondo. Voi siete un esempio per tutti noi vi auguriamo che rimarrà un grandissimo ricordo.”.

Ricordiamo che Bruno Arena, il 17 gennaio 2013, fu vittima della rottura di un aneurisma che gli causò un’emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata del programma Zelig. Venne operato d’urgenza e rimase in ospedale per lungo tempo. Solo successivamente venne trasferito in riabilitazione.

