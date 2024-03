Bruno, Armando e Mario cercano il primo amore a C’è posta per te/ “Sono passati 60 anni”: lieto fine per…

Bruno, Mario e Armando cercano il primo amore, di 60 anni prima, a C’è posta per te 2024

Tra le storie della settima puntata di C’è posta per te 2024 c’è anche quella di Bruno, Mario e Armando, tre uomini che cercano un amore del passato (60 anni e oltre prima). Bruno cerca Ondina. Lei lascia lui, lui va al santuario di Santa Teresa e lascia in pegno l’anello che gli ha regalato per il fidanzamento, nella speranza che lei possa tornare, peccato che sono passati 60 anni.

Bruno ha 18 anni quando prende una sbandata per Ondina: i due si fidanzano e si regalano anche un anello. Poi però al posto di Bruno arriva un tal Sergio, Ondina lo lascia. Lui ci rimane malissimo, mette l’anello al santuario come pegno, ma lei non torna. Lui dopo si sposerà 3 volte, rimasto solo vuole ritrovare Ondina. Maria De Filippi l’ha trovata ma lei lo riconoscerà?

Bruno, Mario e Armando ritrovano Ondina, Luciana e Silvana a C’è posta per te

Mario cerca invece Luciana. Lui la vede, lei fa la babysitter. Si fidanzano, stanno insieme per 5 anni ma per lui è troppo capricciosa: vuole prendere la patente e lui non vuole, vuole cambiare quartiere e lui no. La lascia, sposa un’altra donna, poi rimane vedovo. Ora è dunque pronto a ritrovare quell’amore del passato. Armando invece cerca Silvana, bacini e bacetti in oratorio, lui va via, poi torna e non la trova più. Lui ha 16 e lei 14 quando si incontrano. Da quell’incontro sono passati 64 anni.

Maria De Filippi ha trovato sia Ondina che Silvana che Luciana. Si parte da Ondina, la cui descrizione coincide perfettamente. Luciana ce l’ha con Mario, che a lei ha preferito Cesarina, che è poi diventata sua moglie. Accetta di salutarlo “ma poi è finito là”. Silvana è invece felice di riabbracciarlo, meno invece Ondina, che comunque lo saluta. La busta si apre ma il lieto fine sembra essere arrivato solo per Armando.

