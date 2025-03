Giudice integerrimo (o almeno così vuole far credere) di Masterchef ma anche volto simpatico, ma puntiglioso, di Quattro hotel: lui è Bruno Barbieri, un profilo ormai noto ai telespettatori per i tanti programmi dei quali è conduttore o protagonista, come appunto la tanto amata gara di cucina su Sky. Ma, al di là della sua passione per i fornelli e la sua innegabile bravura in tv, cosa sappiamo di Bruno Barbieri? Originario di Medicina, dove è nato nel 1962, Bruno Barbieri eredita la passione per la cucina dalla mamma e dalla nonna, con le quali cresce dopo il trasferimento del papà in Spagna. Dopo il diploma alberghiero a Bologna, Bruno Barbieri comincia a lavorare prima sulle navi da crociera e poi in locali della riviera romagnola per poi spostarsi alla Locanda Solarola, che guadagna per due anni consecutivi due Stelle Michelin.

Genitori di Bruno Barbieri, chi sono/ "Da mamma la passione per la moda. Papà non voleva facessi lo chef"

Passa poi a Il Trigabolo ad Argenta, in provincia di Ferrara: anche questo ristorante ottiene due Stelle Michelin. Lo chef decide poi di aprire un ristorante a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, l’Arquade. Fin da subito ottiene grandi successi. Nel 2010, Barbieri si trasferisce in Brasile e nel 2012 torna e apre un locale a Londra, il Cotidie. Nel 2016, invece, apre a Bologna il Fourghetti. Entrambi i locali sono stati ceduti per dedicarsi agli impegni televisivi.

Andrea Pucci, chi è: dai villaggi come animatore alla tv/ La compagna Priscila Prado: "Dopo la crisi..."

Bruno Barbieri, chi è: rapporto complicato con il papà

Bruno Barbieri ha seguito la sua passione per la cucina, nonostante il papà non fosse d’accordo. L’uomo, che si è trasferito in Spagna quando il figlio era molto piccolo, avrebbe voluto che diventasse ingegnere. Lui, invece, è voluto diventare uno chef. “Penso che alla fine, quando è morto, fosse consapevole e felice di aver visto cosa ero riuscito a fare“ ha raccontato Bruno sulle pagine del Corriere della Sera. Dunque, nonostante i rapporti non siano stati semplici, negli ultimi anni le cose tra loro sono migliorate.