Bruno Barbieri/ “Quello che mi manca è un figlio” (Verissimo)

Bruno Barbieri è tra gli ospiti di Verissimo – Le Storie, il programma condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Lo chef e giudice di MasterChef si è raccontato a cuore aperto nel salotto di Canale 5 tra vita professionale e privata rivelando: “non sarei mai riuscito a diventare Bruno Barbieri avendo una famiglia, perché una famiglia va seguita, una moglie va amata tutti i giorni, i figli vanno portati a messa la domenica, al doposcuola… Il mio lavoro non me lo avrebbe permesso e io non sarei mai stato capace di dire ‘ok, li affido a una tata bilingue’”. Una confessione comprensibile visto che Barbieri è uno degli chef più acclamati e ricercati al mondo. Nonostante il grandissimo successo però lo chef ha confessato a Silvia Toffanin di aver un rimpianto: “non certamente una moglie, le mogli vanno e vengono ed alla fine ci può anche stare che uno non ce l’abbia, chi se ne frega. Quello che mi manca è un figlio”.

Bruno Barbieri di 4 Hotel: “ è difficile avere una vita privata”

Bruno Barbieri a Verissimo ha raccontato anche la sua infanzia rivelando: “sono cresciuto circondato da donne”. A cominciare da nonna che è stata fondamentale nel suo percorso di crescita e da cui ha preso la passione per la cucina fino alla madre Ornella. Il padre per motivi di lavoro era sempre lontano da casa, ma lo chef precisa “non ci ha mai fatto mancare niente”. Un’infanzia serena, ma Barbieri come tutti ha incontrato non poche difficoltà durante il suo sogno di diventare chef. Il papà, infatti, sognava per lui un futuro completamente diverso: una laurea in Ingegneria al punto da obbligarlo a iscriversi all’istituto di geometra. Una scelta che ha rispettato, ma contemporaneamente Barbieri studiava anche presso una scuola di cucina intenzionato a trasformare questa sua grande passione in un lavoro. “Sono molto felice di quello che ho fatto, volevo fare il cuoco in questo modo ad alti livelli” ha detto il giudice di MasterChef insignito di diverse stelle Michelin. Parlando proprio del grandissimo successo di Masterchef ha detto: “siamo arrivati a cambiare la percezione del mestiere del cuoco con questo programma”. Non solo, lo chef ci ha tenuto a precisare che dietro il mondo di MasterChef c’è molto di più di quello che si vede in tv: “quel mondo non è mica solo fuffa e dietro ci sono passioni e talenti e a me piace scoprirli. Adesso il mondo è cambiato e anche la gente. Tutti sanno qualcosa di gastronomia, ed era ora magari qua in Italia abbiamo capito che stiamo seduti sulla nostra fortuna. Comunque il fatto è che attraverso quella scatoletta che è la tv è più facile comunicare, il messaggio arriva molto più velocemente che stando solo in cucina e questo per me è un bene, serve a far capire anche ai giovani che non le cose non sono proprio sempre facili”.



