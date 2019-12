Bruno Barbieri/ “Si fa sul serio! Livello dei concorrenti alto” (MasterChef Italia 9)

MasterChef ritorna in televisione nella prima serata di oggi, puntuale su Sky Uno. Dal 27 dicembre inoltre, arriva anche la fascia quotidiana a partire dalle 19.50. Meno puntate in esterna e meno spettacolo. Quello che vogliono in giudici questo anno è: la cucina. Fornelli, ingredienti e ricette da creare. “L’asticella si è alzata”, spiega Bruno Barbieri, il veterano del gruppo. “Perché questo programma ha cambiato percezione e linguaggio degli italiani appassionati di cucina. È stata una rivoluzione culturale. A casa forse non vedete particolari che noi notiamo in studio: ad esempio, come viene afferrato un piatto. Ormai nessuno sbaglia”. Ci saranno particolari novità e sarà una edizione particolarmente “verde”, con un occhio di riguardo all’ambiente e al plastic-free. Spunta pure il “grembiule grigio”. Sarà tutto più semplice? Assolutamente no. “Nemmeno per sogno – spiega Chef Barbieri – Il nostro giudizio si fa più severo, perché il livello dei concorrenti è più alto”.

Bruno Barbieri, il veterano di MasterChef Italia

“A MasterChef non viene più chi ci prova, ma chi ci crede”, racconta ancora Bruno Barbieri. “Dopo nove anni i concorrenti vengono armati di tecnica e conoscenza. Ognuno di loro potrebbe lavorare in un ristorante”, continua. Nel frattempo, FanPage.it, aggiorna i suoi lettori sul ristorante del mitico chef. Volete passare il Capodanno da lui? Bene, ecco quanto vi verrà a costare: “Il prezzo di una cena stellata a Capodanno al Fourghetti di Bruno Barbieri è di 120 euro a persona. Prezzo che esclude le bevande e i vini, quindi è chiaro che il costo della cena cresce in automatico in base a come si sceglierà di accompagnare i vari piatti”. E il menù della serata? Si parte con un benvenuto dello Chef seguito da un antipasto di Ramen di Terra e Mare, Crispy di Vitello, Uova all’Occhio di Bue, Patate, Tartufo Bianco, Glassa di Provola Affumicata. Per i primi avrete varie scelte, partendo dai Tortelloni di Ricotta con Erbette Amare, Salsa di Cotechino, Polvere di Pane, Spezie e Culatello Croccante. Per i secondi invece, spazio per Trancio di Carbonaro con Caviale, Salsa Teryaki, Verdure Baby Vichy. La chiusura verrà scandita da una granita di Lime con Ristretto di Melograno e Frutti Rossi e il dolce finale: galletta di Panettone, Crema di Stracchino, Glassi di Fichi Caramellati e Salsa al Mascarpone Ghiacciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA