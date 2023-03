Bruno Barbieri taglia i capelli a Edoardo, vincitore Masterchef 12/ Video: promessa mantenuta!

Bruno Barbieri mantiene la promessa e taglia i capelli a Edoardo dopo la vittoria di Masterchef Italia 12

Giovedì 2 marzo si è conclusa la dodicesima edizione di Masterchef Italia con la vittoria di Edoardo Franco. Il ‘cittadino del mondo’, che prima di approdare alla cucina di Sky Uno faceva il rider, è stato molto apprezzato dal pubblico anche per il suo carattere esuberante. Nel corso delle varie puntate si è reso protagonista di momenti esilaranti, tra le quali una serie di promesse stipulate con Bruno Barbieri.

“Se vinci ti fai tagliare i capelli da me!” aveva annunciato Barbieri a Edoardo che, senza esitare, aveva accettato la promessa. Lo chef stellato era allora pronto a tagliarglieli subito dopo la proclamazione della sua vittoria ma ha poi deciso di rimandare, dando a Edoardo un appuntamento ben specifico: “Ci vediamo a Piazza Duomo tra qualche giorno”. Ebbene, quel giorno è finalmente arrivato.

Bruno Barbieri e il taglio a Edoardo a Piazza Duomo: il video

Edoardo e Bruno Barbieri si sono incontrati oggi, 4 marzo, in Piazza Duomo a Milano per il tanto atteso taglio della chioma. Il vincitore di Masterchef era atteso dallo chef stellato e da centinaia di persone in trepida attesa di assistere alla scena oltre che ad incontrare i due protagonisti del celebre cooking show.

Dall’arrivo in piazza all’incontro, sino al fatidico taglio dei capelli, è stato mostrato anche al popolo del web attraverso una diretta streaming, poi postata sul profilo ufficiale di Masterchef. Ve la lasciamo alla fine di questo articolo in modo che possiate scoprire qual è stato il risultato finale.

Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)













