Bruno Corazza, chi è corista fan dei Black Eyed Peas?/ “Nel 2024 condurrà Sanremo!”

Bruno Corazza è divenuto il corista più celebre del Festival di Sanremo 2023, dopo essere stato coinvolto da Amadeus in un simpatico siparietto con i Black Eyed Peas, ospiti internazionali della seconda serata. Fan della band di Los Angeles, Bruno Corazza è stato chiamato sul palco dal conduttore per esaudire il suo desiderio: rivolgere una domanda agli artisti e, peraltro, l’ha fatto sfoggiando un inglese perfetto e dimostrandosi assolutamente padrone del palco, tanto che persino Amadeus ne ha elogiato le qualità artistiche e i Black Eyed Peas hanno ripetuto più volte il suo nome, anche nell’esecuzione del brano “Simply the best”.

BRUNO CORAZZA, CHI È IL CORISTA DI SANREMO 2023? HA FATTO ANCHE “IL CANTANTE MASCHERATO” CON MILLY CARLUCCI…

Sui social c’è stata una valanga di commenti su Bruno Corazza, tutti positivi, come i seguenti: “Stasera è nata una stella, Bruno ti amo!”; “Che bella voce, Bruno!”; “Bruno, conduttore 2024, io ci credo”. Corazza ha 40 anni, è un cantante e corista e ha partecipato a numerose trasmissione targate Rai, quali “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”. Peraltro, si tratta della sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di corista, dopo quella di dodici mesi fa, ma, certamente, questa rimarrà indelebile nella sua memoria…

