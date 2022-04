Bruno e Alessandro latin lover a Uomini e Donne/ Dopo Pinuccia, i cavalieri…

Bruno e Alessandro protagonisti del trono over di Uomini e Donne

Bruno e Alessandro sono due cavalieri del trono over di Uomini e Donne. I due signori sono tra i più adulti, ma hanno conquistato grandi consensi tra il pubblico. Alessandro, in particolare, è uno dei protagonisti più amati della trasmissione. Dopo aver iniziato una conoscenza con la signora Pinuccia, protagonista di diversi battibecchi con Tina Cipollari, Alessandro ha conosciuto altre signore con le quali, però, la conoscenza non è andata bene. Il cavaliere è stato così protagonista anche di un momento della registrazione del 29 aprile.

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?/ A Uomini e Donne, la verità di…

Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, per Alessandro è arrivata una signora, Concetta che, però, non conquista le sue simpatie. Alessandro, infatti, decide di conoscerlo. Tuttavia, il cavaliere ha espresso un parere positivo per un’altra dama del parterre.

Uomini e Donne/ Anticipazioni: delusione per Veronica? La verità su Matteo

Bruno conosce una nuova signora con il consiglio di Maria De Filippi

Protagonista dell’ultima registrazione è stato anche Bruno che, nella scorsa puntata, aveva raccontato della presenza di due signore che volevano conoscerlo al di fuori del programma non amando le telecamere. Preoccupata, però, Maria De Filippi aveva invitato Bruno a portare comunque tali signore nel programma conoscendole, però, dietro le quinte, senza telecamere e con la presenza di una persona della redazione.

Nell’ultima registrazione, così, Bruno ha conosciuto questa signora scambiando con lei anche dei messaggi. Per Bruno, inoltre, in studio è arrivata anche un’altra signora che ha deciso di tenere per conoscerla meglio. Bruno, alla ricerca di una signora con cui cominciare una convivenza, riuscirà a trovare la compagna che cerca?

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 29 aprile: Ida e Riccardo show, Luca…

© RIPRODUZIONE RISERVATA