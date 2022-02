BRUNO E LUDOVICO, STORIA DI LITE TRA FRATELLI A C’È POSTA PER TE/ Pianti e abbracci…

La puntata di C’è posta per te del 26 febbraio 2022 continua con la storia di due fratelli. A chiamare Maria De Filippi è Bruno che vuole far pace con suo fratello maggiore Ludovico che non gli rivolge la parola da dieci anni. Ludovico fa il pizzaiolo e spesso Bruno si reca presso la pizzeria in cui lavora per ordinare qualcosa nella speranza di ricevere uno sguardo o un saluto dal fratello. Lui invece tiene la testa bassa sulla cassa, mandando qualcun altro a prendere l’ordine.

C'E' POSTA PER TE 2022, 7A PUNTATA/ Storie, diretta: Raoul Bova recupera i gioielli!

Il motivo della loro lite è l’eredità: il fratello ha venduto la casa che lui definisce della memoria, dei ricordi, il tutto senza dirgli nulla. Bruno si sente tradito da questo gesto, anche perché lui avrebbe voluto comprarla. Questo scatena tra i due una lite durante la quale Bruno arriva ad insultarlo pesantemente. È da lì che i due interrompono i rapporti.

Marica sorprende il marito Salvatore a C'è posta per te/ "Non sei un uomo inutile"

Bruno disperato per il fratello Ludovico a C’è posta per te: “Non perdiamo altri anni”

Per Bruno “una casa non vale mio fratello”, è per questo che vuole riappacificarsi con Ludovico. Lui ha accettato l’invito di Maria De Filippi in studio e sorride in modo amaro quando vede dall’altra parte quel fratello con cui non parla da dieci anni. Bruno è commosso e fa fatica anche a parlare, scoppiando in lacrime per lui ed elencandogli tutte le buone azioni fatte nei suoi riguardi. Si scusa per la forte reazione avuta alla vendita della casa: “Perché dobbiamo perdere altri anni insieme?” chiede allora l’uomo disperato, chiedendo una riappacificazione.

Antonio abbandona 5 figli "per soldi e una donna"/ Niente pace a C'è posta per te

La versione che dà però Ludovico dei fatti è ben diversa da quella del fratello, parlando di terreni assegnati oltre che di case. Fatto sta che Ludovico non è così arrabbiato come sembrava e, dopo alcuni chiarimenti, decide di aprire la busta e riabbracciare suo fratello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA