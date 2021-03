Bruno e Margherita, genitori Pierpaolo Pretelli/ Sì alla Gregoraci e no alla Salemi?

Bruno Pretelli e mamma Margherita, sono loro i genitori di Pierpaolo Pretelli, finiti sotto accusa e nell’occhio del ciclone per via delle “donne” della casa del Grande Fratello vip 2020. I due sembravano due genitori felici per il loro figli, in grado di far sorridere tutti quando è stato il momento del primo collegamento e poi di dire la loro su questa amicizia speciale che vedeva come protagonisti Elisabetta Gregoraci e il loro pupillo, ma poi tutto è cambiato. Con l’arrivo di Giulia Salemi in casa e il no dei genitori che continuavano a dirsi “favorevoli” alla calabrese, il pubblico li ha presi di mira sui social (specialmente Margherita) ed è allora che anche mamma Margherita è finita nei “guai” venendo contestata da chi ama Giulia Salemi e con la discesa in campo del figlio Giulio, pronto a difenderla a spada tratta.

Bruno e Margherita, genitori Pierpaolo Pretelli, ancora sotto accusa?

Da allora sono ormai passati un paio di mesi e papà Bruno e mamma Margherita forse alla fine si sono dovuti rassegnare, ma non troppo. L’ultima apparizione della mamma di Pierpaolo Pretelli è arrivata proprio quando il figlio si stava un po’ troppo lasciando andare sotto le coperte con Giulia Salemi. Anche in quel momento non è mancata la risposta rude del figlio, consapevole di tutto quello che stava facendo, ma anche del pubblico che non ha gradito il suo intervento a sfavore dell’influencer. Una volta fuori dalla casa Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di risolvere la questione? Qualcosa di più su questo possiamo scoprirlo oggi pomeriggio con un’intervista a Verissimo.



