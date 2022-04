Bruno e Pinuccia, lite a Uomini e Donne/ “Si è tolta la dentiera davanti a me…”

Bruno e Pinuccia litigano a Uomini e donne

Dopo lo scontro tra Biagio Di Maro e Catia Franchi che hanno chiuso la conoscenza dopo un solo appuntamento, Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e donne del 28 aprile, chiede a Pinuccia un parere su tutta la situazione. La signora afferma di essere delusa da tutti gli uomini che, prima farebbero tante promesse e poi non riuscirebbero a mantenerle. Le parole di Pinuccia spingono Bruno ad intervenire. Il cavaliere, sentendosi tirato in causa, replica a Pinuccia svelando un dettaglio intimo. “Cominciamo a mangiare e lei si toglie la dentiera davanti a me”, sono state le parole dette da Bruno che feriscono Pinuccia.

Di fronte alla reazione amara della dama, Gloria interviene facendo notare come l’intervento di Bruno sia stato indelicato avendo offeso la signora Pinuccia. Anche Gianni Sperti fa notare la stessa cosa a Bruno il quale ribadisce di essersi semplicemente difeso.

Bruno e Pinuccia: lo studio di Uomini e Donne difende la dama

La rivelazione di Bruno scatena la reazione di tutto lo studio di Uomini e Donne. “Lei non ha detto nulla di male, ha semplicemente espresso la propria delusione per gli uomini“, commenta Gianni Sperti mentre Pinuccia ribadisce come Bruno prima sia uscito con Vincenza, poi con lei per poi tornare nuovamente da Vincenza.

A chiudere l’argomento è Maria De Filippi che, di fronte allo sguardo impietrito di Pinuccia, dice: “Devi essere orgogliosa dei tuoi denti”. Anche Alessandro con cui Pinuccia ha avuto una frequentazione all’inizio del suo percorso, la difende.

