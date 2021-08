Bruno Giordano e Incocciati, compagni squadra Ciro Ferrara/ Quella sorpresa a Canzone Segreta

Nel corso della puntata di Canzone segreta che ha visto protagonista Ciro Ferrara, il 19 marzo scorso, sono stati ospiti anche diversi amici e colleghi di Ciro, tra cui i suoi ex compagni di squadra Bruno Giordano e Giuseppe Incocciati. Quanto al primo, possiamo dire che Giordano giocava nella Lazio degli anni Settanta nel ruolo di attaccante, mentre Incocciati ha vestito per un certo periodo sia la maglia dei Milan che quella dell’Atalanta (tanto per ricordare le due squadre con cui ha militato più a lungo).

Ferrara, Giordano e Incocciati sono più o meno coetanei (gli anni di nascita sono, rispettivamente, 1967, 1956 e 1963). Sia Giordano che Incocciati facevano gli attaccanti, mentre Ferrara giocava nel ruolo di difensore. La passione per il calcio, però, è la stessa per l’uno e per gli altri: tutti e tre hanno iniziato a giocare giovanissimi, scalando in breve tempo le vette del successo calcistico. A Canzone segreta, Bruno e Giuseppe si sono attrezzati per sorprenderlo sbucando in scena all’improvviso. Ciro non si aspettava di vederli, e per lui è stato davvero un momento molto emozionante.

Chi sono Bruno Giordano e Giuseppe Incocciati, gli amici di Ciro Ferrara

Ma Bruno Giordano e Giuseppe Incocciati hanno avuto una vita ricca anche fuori dal campo. Giordano, in particolare, ha affiancato Giacomo Capuano nella telecronaca di alcune partite di Euro 2020, dopo essersi affermato precedentemente come opinionista sportivo di Rai e Mediaset. Ha due figli calciatori, Marco e Rocco, e anche una ragazza, Valentina, avuta dalla moglie Sabrina Minardi.

Anche Giuseppe Incocciati ha voluto impegnarsi diversamente dopo il ritiro. Quest’ultimo, in particolare, è diventato opinionista dei canali nazionali Mediaset Premium, Rai, La7 e dell’emittente locale Teleuniverso. Ha avuto anche un piccolo ruolo a Isoradio ed è giornalista pubblicista dal 2010. Ma Incocciati ha una personalità davvero multiforme: nel 2000, infatti, ha anche deciso di candidarsi ad assessore allo sport del comune di Fiuggi, carica che ha poi effettivamente ricoperto vincendo le elezioni di quell’anno. Alle politiche del 2018 si è candidato al Senato per Forza Italia, ottenendo il terzo posto nel listino proporzionale di Frosinone.

