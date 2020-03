Bruno Peres via dalla Roma?/ Calciomercato: il terzino è in bilico ma Fonseca…

Per la prossima finestra di calciomercato estiva ci attendiamo un grande lavoro da parte della dirigenza della Roma, che in primis per la prossima stagione, dovrà certo mettere ordine nello schieramento di Fonseca, sfoltendo l’ampio reparto di terzini attualmente vivo. Di fatto in rosa ne contiamo ben 6 giocatori per questo ruolo e nessuno di questi pare troppo convinto di poter rimanere a Trigoria per il prossimo anno: da Zappacosta (in prestito dal Chelsea), a Santon, con pur Spinazzola, Kolarov, e Florenzi (vicinissimo alla Fiorentina) e pure il redivivo Bruno Peres. Decisamente troppi nomi, che andranno riorganizzati per il prossimo anno, come ci ricorda anche l’edizione odierna della Gazzetta dello sport.

BRUNO PERES VIA DALLA ROMA? DESTINO IN BILICO MA FONSECA…

Se però tra questi vi è grande incertezza, uno pare aver conquistato in campo Fonseca e dunque non dovrebbe andare via dalla Roma: è Bruno Peres. Il terzino brasiliano, tornato in giallorosso nel mercato di gennaio dopo il lungo prestito in terra verdeoro, è stata una vera sorpresa per il club capitolino, che per l’ultimo periodo della stagione, si è ritrovato tra le mani un giocatore in ottima condizione, fisica e mentale. Anzi per Bruno Peres certo contano i numeri e le prestazioni superbe messe in campo sotto le insegne della Lupa negli ultimi mesi: sufficienti, sempre secondo la rosea, per convincere lo stesso Fonseca a tenerlo nel proprio spogliatoio nella prossima stagione. Se davvero così fosse, allora però per Bruno Peres presto la dirigenza giallorossa dovrebbe mettersi al tavolo per discutere un rinnovo di contratto: il brasiliano è in scadenza nel 2021 e se davvero l’intenzione è quello di non farlo scappare, è ora di correre ai ripari. Staremo a vedere.



