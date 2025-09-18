Chi era Bruno Piattelli, papà di Barbara che per 343 giorni rimase nelle mani della 'Ndrangheta: vita e carriera dello stilista amato in tutto il mondo

Protagonista – pur indiretto – di quanto vissuto dalla figlia Barbara nel 1980, suo papà Bruno Piattelli è oggi ricordato come una delle più importanti e influenti firme della moda italiana nel mondo, tragicamente scomparso nel 2021 poco dopo il compimento dei 94 anni d’età: stilista di fama internazionale, a lui si deve l’inizio della diffusione del Made in Italy sartoriale in tutto il mondo, al punto da arrivare a realizzare gli indumenti di parte delle star cinematografiche internazionali dell’epoca.

Prima di arrivare a Bruno Piattelli, vale giusto la pena ricordare brevemente – fermo restando che lo trovate approfondito in un altro articolo tra queste stesse pagine – quanto accaduto alla figlia Barbara: era il gennaio del 1980, infatti, quando venne rapita dalla ‘Ndrangheta a scopo estorsivo, rimanendo nelle mani dei rapitori per un totale di 343 giorni; mentre il boccone (forse) più amaro dell’intera vicenda è che non si mai riusciti a trovare degli effettivi responsabili da processare e condannare.

Chi era Bruno Piattelli: lo stilista che collaborò con il cinema mondiale e portò per primo il Made in Italy all’estero

Tornando a noi, in questo articolo vogliamo – però – dedicarci più che altro a Bruno Piattelli partendo dal principio di quella carriera che lo portò quasi immediatamente a varcare l’oceano: proprio dopo il liceo, infatti, realizzò la sua primissima collezione di alta moda ed ebbe l’intuizione di presentarla alle etichette straniere; mentre l’avvio vero e proprio della carriera arrivò solamente dopo la laurea a Roma in giurisprudenza.

Come dicevamo prima, fu proprio Bruno Piattelli il primo a proporre la moda italiana all’estero riscuotendo un enorme successo che al culmine della carriera l’ha reso protagonista di alcune famosissime collaborazioni: proprio lui, infatti, realizzò gli abiti indossati da buona parte dei divi del cinema italiano (tra i quali ricordiamo sicuramente Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida) e di quello straniero (come non citare Orson Wells e Mickey Rooney).

Similmente, all’apice della sua lunghissima carriera, Bruno Piattelli ha anche realizzato le divise terrestri della NASA e quella del personale di Alitalia, ha vestito gli azzurri alle Olimpiadi del 1968 e del 1996 e ha lavorato con etichette famosissime dell’alta moda mondiale; mentre all’età di 94 anni – il 14 agosto del 2021 – per ragioni che non sono mai state rese pubbliche si è spento lasciando dietro di sé un’eredità che – possiamo immaginare – durerà in eterno.