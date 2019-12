Bruno Pizzul/ Alla sua prima telecronaca arrivò in ritardo… (Il Campionato fa 90)

Nell’immaginario collettivo di tutti gli appassionati sportivi Bruno Pizzul è “Il telecronista”, colui che è stato in grado, con la sua voce, di veicolare l’amore per il calcio con pacatezza e professionalità nelle case degli italiani, non imponendosi a forza, ma accompagnando lo spettatore in un viaggio a puntate da 90 minuti cadauna (più recupero). Oggi, la colonna sonora di tante emozioni tinte d’azzurro ha 81 anni e sarà protagonista in serata de “Il Campionato fa 90”, trasmissione targata Rai e dedicata al novantesimo compleanno del massimo torneo calcistico del nostro Paese. Un torneo nel quale avrebbe potuto debuttare persino Pizzul, se la fortuna gli fosse stata più amica. Forse non tutti lo sanno, ma il commentatore friulano è stato anche un calciatore e all’età di vent’anni venne acquistato dal Catania in Serie B, che lo prelevò dal Pro Gorizia. Un grave infortunio al ginocchio interruppe prematuramente la sua carriera, donando tuttavia al giornalismo sportivo quello che ne sarebbe ben presto divenuto un pilastro imprescindibile e un esempio da veicolare tra le nuove generazioni.

BRUNO PIZZUL: QUEL RITARDO ALLA SUA PRIMA TELECRONACA…

Bruno Pizzul è divenuto a furor di popolo l’esempio di perfezione professionale per antonomasia, ma c’è un aneddoto curioso legato ai suoi esordi dietro al microfono. In occasione della sua prima telecronaca (lo spareggio tra Juventus e Bologna, disputato a Como e valido per la Coppa Italia), Pizzul giunse allo stadio con un quarto d’ora di… ritardo. Un vero e proprio problema per chi deve raccontare allo spettatore l’intera partita. Per sua fortuna, la Rai trasmise in differita quell’evento, consentendo così a quel giovane esordiente di rimediare al suo “errore”. Le ragioni di quel ritardo non furono legate al traffico o a possibili imprevisti, come spiegò il suo stesso protagonista negli anni a venire: fu semplicemente “colpa” del collega Beppe Viola, che esortò il friulano a fermarsi a pranzare insieme a lui, ritardandone così la partenza alla volta della città lariana. A proposito di cibo: a tavola Bruno Pizzul adora pasta e fagioli, vino bianco e carne, dal momento che i suoi ricordi sono ancorati saldamente alla professione del padre, che nella vita di tutti i giorni era macellaio.

BRUNO PIZZUL: DALL’AMMIRAZIONE PER BAGGIO ALLE BRISCOLE CON LE MILANESI

Bruno Pizzul non ha mai celato la sua venerazione nei confronti del suo calciatore preferito, Roberto Baggio. Il “Divin Codino” lo ha conquistato per la sua voglia di giocare a pallone, di divertirsi e, soprattutto, di entusiasmare i tifosi a suon di colpi di classe e reti stilisticamente ineccepibili. Pizzul, peraltro, era (ed è tuttora) benvoluto da tutte le società calcistiche, che spesso lo ospitavano nei loro ritiri. Memorabili, ad esempio, le sue briscole e le partite a biliardo con i calciatori del Milan e dell’Inter. Il calcio d’allora, va detto, era molto diverso da quello odierno e consentiva un contatto diretto e libero fra giocatori e addetti ai lavori. Una trasformazione decisamente maldigerita dall’81enne friulano che, recentemente, nel corso di un’ospitata presso il salotto televisivo del conduttore Pierluigi Diaco, ha rivelato che il mondo del pallone di oggi lo lascia perplesso. “Si è trasformato in qualcosa di piuttosto mercantile, attento al marketing”. Una condanna diretta e affatto velata, ma si sa: Bruno Pizzul, con la sua gentilezza, è riuscito sempre a esprimere il proprio pensiero. Dietro a un microfono e non.



