Il calcio non sarà più lo stesso da oggi: è morto Bruno Pizzul, storica voce del mondo del pallone, giornalista e commentatore che per anni ha accompagnato le partite in tv, soprattutto quelle della nazionale italiana. Persona brillante e simpatica, aveva deciso di andare in pensione più di 20 anni fa, è morto in queste ore, a 86 anni.

Avrebbe compiuto gli 87 anni nella giornata di sabato 8 marzo, ma non ce l’ha fatta, esalando l’ultimo respiro presso l’ospedale di Gorizia, dove lo stesso era ricoverato. La causa di morte non è stata comunicata, di conseguenza non è ben chiaro se Bruno Pizzul soffrisse di qualche patologia o meno, ma nelle prossime ore è probabile che emerga qualche dettaglio in più. Bruno Pizzul era nato a Udine nel 1938 e il suo ingresso in Rai avvenne esattamente 31 anni dopo, nel 1969, con la prima partita che invece venne commentata nel 1970.

BRUNO PIZZUL, DAL MONDIALE 1986 E’ STATO LA VOCE DELL’ITALIA

Il battesimo del grande Pizzul si tenne per il match fra Juventus e Bologna di Coppa Italia, gara terminata a reti bianche, zero e zero, e da lì è stata una escalation che ha portato il Bruno nazionale a raccontare proprio le imprese degli azzurri.

Dal mondiale di calcio del 1986 è infatti divenuto la voce fissa delle partite dell’Italia, accompagnando i nostri connazionali in serate e pomeriggio di gioia ma anche di tristezza, ricordi indelebili che ognuno di noi custodisce gelosamente nel proprio cuore. Del resto Bruno Pizzul ha commentato ben cinque mondiali e quattro europei di calcio, senza purtroppo riuscire mai a festeggiare la grande vittoria della nostra nazionale, visto che gli azzurri vinsero il mondiale nel 1982 e poi nel 2006, prima e dopo le sue telecronache.

BRUNO PIZZUL, L’ULTIMO MATCH E LE GARE PIU’ NOTE

L’ultimo match disputato fu quello dell’agosto 2002, la sfida fra Italia e Slovenia, vinta dagli avversari per una rete a zero, poi l’addio, anche se più volte negli ultimi anni è stato protagonista in tv, in vari programmi sempre legati al mondo del calcio. Forse non tutti sanno che Bruno Pizzul vantava anche un passato da calciatore, tenendo conto che quando era un ragazzino venne preso dal Catania, indossando le maglie dell’Ischia e dell’Udinese, ma complice un brutto infortunio al ginocchio dovette quasi subito abbandonare il sogno di giocare in Serie A.

Nonostante il giornalista non celebrò mai una vittoria azzurra, sono stati moltissimi i match storici raccontati dalla sua voce, come ad esempio la vittoria del Milan contro il Leeds in Coppa delle Coppe del 1973, ma anche quella della Lazio, sempre nella stessa manifestazione, nel 1999. Era la sua voce che celebrava anche il successo del Parma nella Coppa Uefa sempre del 1999. Fra le sue gare raccontate anche i tragici eventi dell’Heysel, la finale di Coppa Campioni del 1985 fra il Liverpool e la Juventus, durante la quale morirono 39 persone, fra cui molti tifosi italiani.