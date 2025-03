Bruno Pizzul: ignote le cause del decesso

Bruno Pizzul che avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni è venuto a mancare oggi, mercoledì 5 marzo all’ospedale di Gorizia. La famiglia che ha annunciato la scomparsa dello storico telecronista del calcio italiano non ha chiarito le cause del decesso che, per ora, restano ignote. La scomparsa di Bruno Pizzul ha colpito il mondo del calcio italiano che, per anni, ha raccontato le gesta della Nazionale Italiana. Pizzul è stato il telecronista delle gare degli Azzurri in occasione di cinque Mondiali e quattro Europei, congedandosi nell’agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1).

Bruno Pizzul è morto, addio allo storico telecronista/ Voce della nazionale, si è spento a 86 anni

La sua voce è stata la colonna sonora per anni degli tifosi di calcio che hanno tantissimi ricordi legati al suo lavoro da telecronista. Pizzul, inoltre, con il suo lavoro, è stato un esempio e un modello da seguire per tutti coloro che hanno sognato di fare il suo stesso lavoro.

Bruno Pizzul: la carriera del telecronista

Dopo essere stato costretto a lasciare il calcio giocato a causa di un infortunio al ginocchio, Pizzul ha deciso di alimentare la propria passione dedicando la propria vita al calcio ma in un modo diverso. Dopo l’addio al suo lavoro, Pizzul ha dedicato il proprio tempo alla passione continuando a seguire il calcio da tifoso. Della sua salute, tuttavia, non ci sono mai state notizie e, nel momento in cui scriviamo, la causa della morte resta ignota. L’annuncio della sua scomparsa ha scatenato la reazione del mondo sportivo che lo stanno ricordando sui social.

Carla Morra, morta la mamma di Paola Barale/ Toccante annuncio social: "Oggi il tuo ultimo viaggio terreno"

“Un altro pezzetto di vita se ne va. Ciao Bruno”, “La sua voce ha narrato di un calcio che non esiste più. Che la terra ti sia lieve Bruno”, “Bruno Pizzul era la voce che ti narrava il calcio con una semplicità disarmante, capace di arrivarti dentro anche a occhi chiusi. Nessuna esagerazione, nessun clamore come accade spesso tra i telecronisti di oggi. Che la terra ti sia lieve”, sono alcuni dei commenti del web.