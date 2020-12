Bruno Torrisi ed Edoardo Morabito/ Gli uomini di Donatella Finocchiaro

Donatella Finocchiaro è la protagonista del film tv “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso”, in onda questa sera giovedì 3 dicembre su Rai 1. L’attrice siciliana, oggi ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, è stata sposata con Bruno Torrisi, noto al pubblico televisivo per il ruolo del Questore Licata nella serie “Squadra antimafia – Palermo oggi” e nello spin-off “Rosy Abate – La serie”. Durante il loro matrimonio, Torrisi è stato “consigliere” della moglie: “Vede sempre i miei provini, le sue parole mi aprono il mondo, sempre azzeccate”, ha raccontato la Finocchiaro a Repubblica. Dopo la separazione dall’attrice, Bruno Torrisi ha iniziato una relazione con la soprano Marianna Cappellani dalla quale nel 2011 ha avuto una figlia, Michela. Donatella Finocchiaro, invece, dopo il divorzio è rimasta single quattro anni: “Non sono mai stata meglio”, ha confessato a Vanity Fair.

DONATELLA FINOCCHIARO: DOPO BRUNO TORRISI, IL REGISTA EDOARDO MORABITO

Nel 2011 Donatella Finocchiaro ha conosciuto il regista Edoardo Morabito, con il quale ha iniziato una relazione. Nel 2014 è nata la loro unica figlia, Nina. Con Edoardo ha lasciato la sua Catania per andare a vivere a Roma. Ad aprile 2019, però, l’attrice e il regista si sono lasciati: “Il rapporto scricchiolava anche prima, ma ho aspettato che Nina fosse un po’ più grande. Comunque meglio una mamma single e allegra che una costretta a sopportare il marito, come ha fatto mia madre”, ha rivelato a Vanity Fair. L’attrice siciliana non nasconde di volersi innamorare di nuovo, ma ad alcune precise condizioni: “Devo trovare un maschio illuminato. Che non teme la parità con la compagna ed è libero dalle incrostazioni del passato”, ha confessato al noto settimanale.



