Bruno Venturini, chi è/ Il cantante di Reginella: “canzone preferita di mia mamma”

Bruno Venturini ospite dell’ultima puntata di Domenica in di Mara Venier. Il tenore da 100 milioni di dischi tornerà in studio per interpretare il famosissimo brano “Reginella” con cui ha conquistato il mondo. Il grande maestro napoletano non è nuovo negli studi del popolare salotto televisivo della domenica pomeriggio targata Rai1 visto che in diverse occasioni ha partecipato accettando con grande gioia l’invito della zia Mara. Durante la sua ultima partecipazione, Venturini è riuscito a far cantare anche alla padrona di casa che non ha mai nascosto il suo grande amore per la canzone napoletano.

“Che emozione Mara!” – ha detto Venturini dopo aver cantato “Reginella” lasciandosi poi andare all’emozione – “questa è la canzone preferita da mia mamma e da mia moglie che non ci sono più. Mi sono rimasti solo i miei figli, tu, mia sorella, qualche buon amico e qualche impresario”.

Chi è Bruno Venturini e il successo con L’Antologia della Canzone Napoletana

L’artista di Pagani è conosciuto in tutto il mondo per il brano “Reginella”, ma anche per l’opera discografica “l’Antologia della Canzone napoletana” pubblicata dalla SAAR Records di Milano con cui ha conquistato le classifiche di mezzo mondo. Considerato il portabandiera nel mondo della canzone napoletana, Bruno Venturini negli studi di Domenica In ha precisato: “continuerò a farlo finché il signore mi darà la forza di cantare”. Il tenore si è poi lasciato andare alla malinconia parlando della morte della moglie Filomena Esposito scomparsa lo scorso anno.

“Ora la mia medicina è il pubblico” ha detto Venturini visibilmente emozionato ricordando la moglie con cui ha condiviso più di 50 anni di vita. Una carriera straordinaria per il tenore che in passato è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, Cavaliere dell’Ordine di Malta e ha ricevuto il Nobel dall’Accademia delle lettere, scienze ed arti di Milano.











