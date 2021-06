Bruno Venturini, chi è?/ Tenore e compositore napoletano che ha girato il mondo…

Chi è Bruno Venturini?

Bruno Venturini, tenero e compositore napoletano, è tra gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, domenica 20 giugno e che segna il ritorno in tv di Mara Venier dopo l’operazione ai denti. Bruno Venturini delizierà il pubblico di Raiuno esibendosi sulle note di un classico della canzone napoletana. Il suo nome è legato alla musica napoletana e non solo avendo fatto concerti in tutto il mondo. Classe 1945, Bruno Venturini nasce a Pagani con il nome di Bonaventura Esposito. A soli 10 anni, insieme alla madre, al fratello più grande e al padre che era un commerciante di tessuti, si trasferisce a Roma, ma dopo la scomparsa del padre, tutta la famiglia torna a vivere in Campania. Sin da piccolo, manifesta una forte passione per la musica e il 15 agosto del 1959 debutta a Napoli alla festa di Porta Capuana.

"Mara Venier ha offeso chirurghi e odontoiatri"/ Ordine medici: "Danno d'immagine"

Bruno Venturini, dai concerti in tutto il mondo ad una vita privata serena

Con la sua straordinaria voce, Bruno Venturini ha tenuto concerti in tutto il mondo. Tante e lonorificenze ottenute per il suo talento. E’ stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, Cavaliere dell’Ordine di Malta e ha ricevuto il Nobel dall’Accademia delle lettere, scienze ed arti di Milano. Contemporaneamente alla carriera, ha costruito una vita privata serena e felice. Bruno Venturini, infatti, è sposato con Mena con cui ha avuto tre figli: Raffaele, Vittorio e Salvatore. Schivo e riservato, ama proteggere la propria vita privata ed è anche lontano dai social avendo solo una pagina Facebook.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier, cosa ha avuto e come sta?/ Torna a Domenica in dopo “tanta sofferenza”Boomdabash/ Esce ‘Mohicani’: “Le nostre hit? Non ci sono segreti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA