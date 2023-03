Bruno Vespa a Fiorello “ci raccomandi tu con la Schlein?”/ Il messaggio a Viva Rai2!

Viva Rai2!, Fiorello e la richiesta di Bruno Vespa: “Ci raccomandi con la Schlein?“

Con Viva Rai2! Fiorello si conferma sempre più campione di ironia, uno dei grandi showman e mattatori della televisione e dello spettacolo italiano. E l’ha dimostrato anche questa mattina, nella nuova puntata del suo programma di successo, quando ha parlato di Elly Schlein e Bruno Vespa. In riferimento al nuovo programma informativo del giornalista Cinque minuti, in onda dal 27 febbraio tutte le sere subito dopo il Tg1, Fiorello ricorda una battuta da lui fatta nella puntata di ieri.

“Ieri parlammo della Schlein e dei Cinque Minuti di Bruno Vespa, e abbiamo fatto una battuta: ‘Noi parliamo del PD, tanto a parlare del governo ci pensa Vespa‘“, ricorda ironico il conduttore di Viva Rai2!. E, a seguire, annuncia che lo stesso Vespa ha voluto mandare un video-messaggio al programma, le sue parole: “Ciao Fiore, ci raccomandi tu con la Schlein? Noi l’abbiamo invitata la notte della sua elezione, ma noi siamo noi, tu sei tu: provaci per piacere. Dille: ‘Vieni a fare i Cinque Minuti con Vespa’. Ti bacio Fiore“.

Fiorello e il “siparietto” con Bruno Vespa: l’imitazione del giornalista

Un video-messaggio sorprendente per Fiorello e tutta la banda di Viva Rai2, che ogni mattina dà il buongiorno agli italiani a suon di satira ed ironia. Il “siparietto” a distanza con Bruno Vespa è proseguito con una divertente imitazione del giornalista da parte di Fiorello: “Che domande potrebbe fare Bruno Vespa alla Schlein? Le domande sono: cosa ne pensa della bravura di Giorgia Meloni? Cosa si prova a guidare una debole opposizione contro un forte governo guidato da una fantastica donna Premier? Chi glielo fa fare di essere la segretaria di un partito così piccolo come il PD?“.

E ancora: “Il suo cognome è molto difficile, non sarebbe meglio Elly Meloni? Come si sente ad esser intervistata dal miglior giornalista italiano, Bruno Vespa?“. Infine, un altro ironico commento: “Io credo che con questa super ironia noi siamo entrati in un mare di guai“. Non un assist involontario, ma un vero e proprio riferimento alla canzone di Ariete, l’ospite successiva della puntata di Viva Rai2!, che si è esibita sulle note del suo brano portato all’ultimo Festival di Sanremo.











