Bruno Vespa/ Con la moglie Augusta Iannini bloccato in ascensore: “C’è di peggio!”

Il giornalista e conduttore Bruno Vespa, sarà il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda questa sera, mercoledì 8 dicembre, subito dopo l’edizione delle 20.00 del Tg1. La sua presenza nel gioco di Rai1 condotto da Amadeus, porterà inevitabilmente i telespettatori a concentrare la loro attenzione sugli aspetti prettamente privati del noto volto televisivo e del giornalismo nostrano. Proprio nelle passate ore Vespa e la moglie Augusta Iannini sono stati i protagonisti di una inaspettata disavventura alla vigilia della Prima della Scala.

Bruno Vespa/ “Amo la vita e la natura. Presidente della Repubblica donna? E’ presto…”

I due coniugi, infatti, si sono ritrovati bloccati all’interno dell’ascensore dell’hotel Entreprise di Corso Sempione a Milano, dove alloggiano. Per poter liberare il giornalista 77enne e la moglie è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono così riusciti a liberarli. Intercettato dall’agenzia di stampa Ansa, il padrone di casa di Porta a Porta ha sfoggiato anche in questa circostanza la sua innata ironia commentando quasi divertito: “C’è di peggio”.

Augusta Iannini, Federico, Alessandro: moglie-figli Bruno Vespa/ "Famiglia anarchica"

Bruno Vespa ed il solito rapporto con la moglie Augusta Iannini

Proprio di recente Bruno Vespa era stato ospite della trasmissione di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera, alla quale aveva svelato un suo lato inedito e tenero al tempo stesso. Alla conduttrice aveva rivelato di riuscire a commuoversi con un tramonto: “Mi entusiasmo con facilità”, aveva commentato, rendendo noto tutto il suo amore per la vita e per la natura.

Tornando alla sua vita privata, il celebre volto Rai è unito in matrimonio ad Augusta Iannini, magistrato, dal 1975. La coppia ha due figli, Federico ed Alessandro e non ama affatto le luci del gossip, al punto da essere molto riservati nel privato. Anche per questo sul conto della moglie non si hanno molte dichiarazioni ma proprio in una rara intervista concessa dalla consorte del giornalista, la signora Vespa aveva svelato il segreto del loro amore e del loro solido legame: “Una vita ricca di passioni e interessi anche diversi. A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca. Bruno ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai”, aveva detto. La dimostrazione è stata proprio l’ultimo incidente di percorso avvenuto in ascensore dove però questa volta erano insieme!

Bruno Vespa/ "Draghi-Colle, attenti ai franchi tiratori. L'elezione di Marini..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA