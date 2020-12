Bruno Vespa contro Amadeus: “Suo programma più importante del mio”/ Polemiche…

Bruno Vespa non ci sta e attacca Amadeus, reo di aver chiuso in ritardo la finalissima di Sanremo Giovani 2021 nel corso della quale sono stati annunciati anche i nomi dei 26 big che, dal 2 al 6 marzo, saranno in gara al Teatro Ariston. Una serata abbastanza lunga che si è conclusa circa trenta minuti dopo rispetto ai tempi previsti facendo così sforare anche l’inizio di Porta a Porta. La trasmissione di Bruno Vespa va in onda sempre in seconda serata, ma ieri, a causa del tempo dedicato alla serata che ha dato ufficialmente il via al Festivan di Sanremo 2021 è iniziato con un forte ritardo. Prima di iniziare a parlare degli argomenti previsti, Vespa si è così scusato con il proprio pubblico lanciando una frecciatina ad Amadeus.

BRUNO VESPA POLEMICO CON AMADEUS

Dopo le polemiche per il caso Morgan, Amadeus è finito così anche nel mirino di Bruno Vespa che, in diretta, prima di dare il via alla puntata di Porta a porta, ha detto: “Devo scusarmi con il pubblico di Porta A Porta perché questo programma spesso va in onda molto tardi e spesso qualcuno se ne lamenta, ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono tardi e ce ne facciamo una ragione. Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest’ora”, ha detto il giornalista. “Vi chiedo quindi scusa se c’ha spinto ad un’ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda sempre tardi”, ha concluso prima di cambiare argomento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA