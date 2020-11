Bruno Vespa/ Da giornalista a ballerino per una notte e sul Covid…

Bruno Vespa è pronto a calarsi nei panni di ballerino per una notte a Ballando con le Stelle 2020, il dance show condotto da Milly Carlucci e trasmesso sabato 14 novembre 2020 su Raiuno. Il giornalista e conduttore di Porta a Porta, infatti, è la Guest star della semifinale del dance show di successo del sabato sera di Raiuno. Un ruolo inedito per il giornalista che proprio in questi giorni è stato ospite di diversi salotti televisivi per commentare l’attuale situazione dei contagi da Coronavirus in Italia. La curva dei contagi non si ferma e il Governo Conto sta varando nuovi provvedimenti e restrizioni per cercare di contrastare la diffusione del Covid-19. Ospite di Quarta Repubblica, Vespa ha dichiarato: “questo virus è un dittatore cruento” paragonando il Coronavirus a Mussolini. “Sono andato a Piazza Venezia alla fine del lockdown ed era deserta e ho ripensato a quando c’era il Duce e la piazza era gremita, quindi anche il virus è un dittatore, uno la riempie la piazza e l’altro la svuota” ha detto il giornalista raccontando di una Roma deserta, una vera e propria città fantasma.

Bruno Vespa su Mussolini e i medici di base

Un paragone quello di Bruno Vespa che non è piaciuto al pubblico dei social (e non solo), anzi in molti l’hanno letto come una sorta di propaganda al suo ultimo libro dal titolo “Perché l’Italia amò Mussolini”. Ma non finisce qui, visto che Vespa ospite di Cartabianca, il talk di attualità di Bianca Berlinguer ha commentato anche la situazione della sanità italiana oramai allo sbando. “Se tutti i medici di base facessero fino in fondo il loro lavoro molte persone resterebbero a casa, verrebbero tranquillizzate e sarebbero curate al telefono senza il bisogno di affollare i pronto soccorso” – ha sottolineato il giornalista raccontando però la realtà quotidiana che si vive nei pronti soccorso di tutta Italia. Non solo, Vespa ha anche parlato anche delle restrizioni e della suddivisione delle Regioni in zone lanciando una proposta: “le chiusure? Io andrei addirittura per province e non per regioni, penso ad esempio a molte zone della Lombardia che hanno indici di contagio molto più basse rispetto ad altre”.



