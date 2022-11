Bruno Vespa: “Frana Ischia colpa dell’ignoranza”/ “Si sapevano condizioni territorio”

Bruno Vespa è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 novembre 2022. In primis, il giornalista e conduttore di “Porta a Porta” ha commentato innanzitutto la frana di Ischia, avvenuta a Casamicciola: “La colpa è dell’ignoranza – ha detto –. Se tu, sapendo benissimo le condizioni di quell’isola e quelle montagne, ci costruisci sopra, la responsabilità è delle persone che chiedono di costruire, del sindaco che dà il permesso e di chi non le ha abbattute”.

Augusta Iannini, moglie di Bruno vespa, chi è/ "Gestisco una masseria in Puglia"

BRUNO VESPA: “DA CITTADINO TIFO PER GIORGIA MELONI”

Nel prosieguo dell’intervento a “Oggi è un altro giorno”, Bruno Vespa ha brevemente parlato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky (“Non era scontato che non lasciasse il suo popolo”) e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “L’ho rivista dopo la fiducia e mi ha detto che ce la può fare, perché non ha nulla da perdere. Lei vuole smontare questo apparato, è una fine epocale: ce la farà? Da cittadino, spero di sì. Credo che i problemi si supereranno per forza di cose. Non avendo un’opposizione unita, Meloni è fortunata, perché penso che le forze politiche siano costrette ad andare d’accordo”.

LEGGI ANCHE:

Bruno Vespa: "Francia, posizione sui migranti? Insostenibile"/ "I dati dicono che..."Calenda: “Soros paga Bonino per listone antifascista”/ +Europa: “solo ai candidati…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA