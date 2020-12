Bruno Vespa/ “Le macerie che lascerà il Covid saranno superiori al previsto…”

Bruno Vespa si presta alla musica e alla danza con A riveder le stelle

Bruno Vespa è pronto a rappresentare l’Italia nel mondo nella particolare “Prima alla Scala” che quest’oggi sarà sostituita dallo spettacolo A riveder le stelle che lo vedrà alla conduzione al fianco di Milly Carlucci. Toccherà al giornalista presentare l’evento che porterà sul palco, tra gli altri, anche Roberto Bolle e Vittorio Grigolo. Il conduttore ha deciso di mettere un po’ da parte il suo ruolo istituzionale per lasciarsi andare alla musica e all’arte, faro della nostra economia con la speranza che presto possa tutto ripartire. Proprio nei giorni scorsi sul Giorno, è tornato a parlare proprio di economia sottolineando che il problema attuale non è il Natale ma tutto quello che arriverà dopo a partire dall’Epifania: “Le macerie che lascerà il Covid saranno superiori al previsto, come lasciano immaginare gli indicatori economici… Conte sa di guidare un’automobile con le ruote quadrate, per usare una felice e drammatica espressione usata ieri dal Censis nel suo rapporto annuale”.

Pioggia di polemiche per il suo libro su Mussolini e lui risponde…

Nei giorni scorsi, però, Bruno Vespa è stato preso di mira proprio per via di quello che ha detto ad Agorà dove ha presentato il suo ultimo libro su Mussolini. E a tutto quello che gli è piovuto addosso ha risposto in una puntata di Porta a Porta nei giorni scorsi: “A proposito delle polemiche successive a mie affermazioni ieri ad Agorà… Nel libro uscito da poco, non viene taciuta nessuna delle brutalità del regime, al di là di quella suprema della soffocata libertà di una nazione: la soppressione dell’opposizione, l’arresto e il confino degli avversari politici, le ’leggi fascistissime che annullarono qualunque dialettica, l’incendio delle sedi politiche e sindacali non allineate. Questi sono fatti indiscutibili. Ma lo è anche lo straordinario consenso che tra il 1926 e il 1936 Mussolini ebbe in Italia e all’estero“. Riuscirà a mettere da parte le polemiche quest’oggi al fianco di Milly Carlucci?



