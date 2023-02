Bruno Vespa/ “Maurizio Costanzo non vedeva Rai e Mediaset in concorrenza”

Bruno Vespa, ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 26 febbraio 2023, ha ricordato Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni nella mattinata di venerdì 24 febbraio. Costanzo, ha sottolineato Vespa, “aveva un senso spiccato di vicinanza, di comunità. Non a caso, lui era l’unico che riusciva andare in onda su Rai e su Mediaset. Lui non vedeva queste aziende concorrenti, le vedeva assieme”.

BRUNO VESPA: “MAURIZIO COSTANZO? L’HO VISTO PER L’ULTIMA VOLTA A DICEMBRE”

Ancora a “Domenica In”, Bruno Vespa ha rammentato il suo ultimo incontro con Maurizio Costanzo: “Gli ho parlato per l’ultima volta a dicembre, al Maurizio Costanzo Show. Abbiamo parlato del mio libro e abbiamo fatto due chiacchiere sul resto. Prima di registrare la puntata abbiamo conversato, mi ha regalato la sua consueta tartarughina. Quando è arrivata la notizia in redazione, siamo rimasti tutti impietriti. Subito dopo volevano un ricordo al Tg1, mi sembrava tutto così strano”. Bruno Vespa, dopo avere omaggiato il suo grande collega, di cui si terranno nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio 2023 i funerali, ha ricordato l’appuntamento con “Cinque minuti”, il suo nuovo programma che debutterà proprio domani sera su Rai Uno, dopo il Tg1.

