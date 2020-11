Bruno Vespa sbaglia a mettere la mascherina/ Gaffe a Domenica In “Voglio piangere!”

Bruno Vespa e la difficoltà nell’indossare correttamente la mascherina chirurgica nonostante le continue avvertenze di virologi ed esperti vari. Ospite oggi di Domenica In, al tavolo di Mara Venier il giornalista e conduttore ha commentato con il professor Matteo Bassetti le ultime notizie sull’emergenza Coronavirus in Italia. L’attenzione, sul finale di collegamento con l’esperto, si è concentrata anche sull’uso delle mascherine come misura principale contro la diffusione del virus. Ad aprire l’argomento è stata la conduttrice che nel parlare della migliore cura attuale contro il Covid ha commentato: “La medicina più importante siamo noi”, ricordando alcuni gesti semplici come mettere la mascherina, appunto, e lavare costantemente le mani. Ed a proposito di mascherine, Bassetti ha ricordato come in questo momento particolare dell’emergenza, quelle Ffp2 siano di fatto le più sicure se ben indossate, ovvero sempre molto aderenti al viso. Lo stesso vale anche per le mascherine chirurgiche, peccato che proprio su quelle Bruno Vespa si sia reso protagonista di una gaffe che non è passata indifferente sui social.

BRUNO VESPA, GAFFE CON LA MASCHERINA A DOMENICA IN

Nonostante siano ormai passati diversi mesi dall’esordio della pandemia da Coronavirus, non tutti sanno come si indossano davvero le mascherine. Lo ha ricordato oggi l’infettivologo Matteo Bassetti che ha sottolineato gli errori più grossolani ancora oggi commessi, come ad esempio mettere la mascherina sotto al naso. L’esperto ha ricordato come andrebbe indossata correttamente e, nel caso delle mascherine chirurgiche ha spiegato che devono essere ben aderenti soprattutto i lati per evitare che il virus possa insinuarsi con estrema semplicità. Bruno Vespa, ospite in studio di Domenica In, ha tentato di mettere in pratica i consigli appena appresi dimostrando in prima persona come spesso ai lati le chirurgiche possano presentare degli spazi “pericolosi”. La soluzione? E’ stato Bassetti a rivelarla, consigliando di compiere una sorta di intreccio attorno all’orecchio con gli elastici al fine di rendere il dispositivo più aderente possibile al viso. Peccato però che nella pratica il giornalista abbia incontrato non poche difficoltà. Ed intanto su Twitter in molti utenti hanno criticato il conduttore di Porta a Porta per la gaffe commessa: “Bruno Vespa che non riesce neanche a mettere correttamente la mascherina, nonostante sia invitato a dimostrare come si fa la X attorno all’orecchio, è lo spot perfetto della televisione pubblica”, ed ancora, “Appena visto Bruno Vespa che non sa incrociare l’elastico della mascherina sto piangendo dalle risate”. Ma c’è chi è stato decisamente più severo con il giornalista: “A Domenica In a fine novembre Bassetti dice a Vespa come indossare correttamente la mascherina. A fine novembre, come se fino a ora avessimo scherzato. Voglio piangere“.

Bruno Vespa che non riesce neanche a mettere correttamente la mascherina, nonostante sia invitato a dimostrare come si fa la X attorno all’orecchio, è lo spot perfetto della televisione pubblica. #DomenicaIn pic.twitter.com/tqhlMxv4rR — Luca Rallo (@lucarallo) November 22, 2020

A #DomenicaIn a fine novembre Bassetti dice a Vespa come indossare correttamente la mascherina. A fine novembre, come se fino a ora avessimo scherzato. Voglio piangere. — Benedetta Guastellini (@benedettagst) November 22, 2020





