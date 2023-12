Bruno Vespa si commuove per il fratello Stefano: “Mi manca tantissimo”/ “Leggeva per primo i miei libri”

Bruno Vespa ricorda commosso il fratello Stefano a La Volta Buona: “Mi manca tantissimo”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Bruno Vespa non riesce a trattenere la commozione di fronte all’immagine di suo fratello Stefano. L’uomo è venuto a mancare lo scorso anno, all’età di 64 anni, a causa di un arresto cardio-circolatorio che non gli ha dato scampo. Stefano e Bruno avevano un rapporto molto forte, al punto tale che era proprio lui a cui il conduttore e giornalista faceva leggere in anteprima tutti i suoi libri.

Federico, Alessandro e Augusta Iannini, figli e moglie Bruno Vespa/ "Segreto del matrimonio? Tante passioni"

“Mio fratello li leggeva per primo i miei libri e trovava un sacco di inesattezze e le correggeva. Lui è la parte seria della famiglia, io sono un tuttologo ma lui era davvero un grande professionista. Mi manca tantissimo” ha dichiarato Vespa con le lacrime agli occhi.

Bruno Vespa: “Spero di diventare nonno presto”

Bruno Vespa è papà di due uomini, Alessandro e Federico, ma spera presto di poter diventare anche nonno. “Io nonno? Diciamo che si comincia a vedere una lucetta lontana, speriamo non sia un miraggio.” ha rivelato scherzosamente a Caterina Balivo. Proprio Alessandro, figlio maggiore di Bruno Vespa, di lui aveva dichiarato in un’intervista di anni fa: “È stato un buon padre, nonostante i tanti impegni e il lavoro duro, è stato un padre presente.” Oltre ad essere papà di due ragazzi, Bruno è anche ‘papà’ di una cagnolina, un Jack Russell, a cui si dice legatissimo: “È una cagnolina molto intelligente, pensa che sa anche mangiare un panino: prima toglie la carta argentata, poi separa il pane, mangia ciò che c’è in mezzo e va via!”

Bruno Vespa: "Mio fratello Stefano è morto troppo presto"/ "Silvio Berlusconi? Mi manca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA