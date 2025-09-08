5 minuti con Bruno Vespa rimandato per aiutare Affari Tuoi che sta soffrendo contro La Ruota della Fortuna

Non c’è nulla da fare: La Ruota della Fortuna ha messo in agitazione i vertici Rai che stanno cercando di tutto pur di venire incontro ad Affari Tuoi che nella passata stagione, contro la debolissima Striscia La Notizia, ha siglato ascolti record. Ora quei momenti sembrano lontani anche se si stanno comunque parlando di numeri alti per quella fascia oraria.

Sarebbe dovuto iniziare il 9 settembre, 5 minuti con Bruno Vespa, e invece slitterà fino al giorno 29 per un motivo ben chiaro: per aiutare il gioco dei pacchi su Rai1. Come ha annunciato lo stesso giornalista: “Partiremo il 29 per dare spazio a De Martino che merita fiducia e apprezzamento”. Basterà questo aiuto per cercare di assottigliare il divario con la concorrenza di Canale5?

Come riferisce La Repubblica Bruno Vespa tornerà da martedì 9 settembre con il suo programma Porta a Porta di cui ha parlato della compattezza della squadra oltre all’aderenza ai fatti, specificando di vivere dei traino dei programmi precedenti. Lo considera ancora adesso un programma molto attraente nonostante certe difficoltà inerenti alla collocazione.

Invece 5 minuti slitterà al fine di aiutare la messa in onda di Affari Tuoi con Stefano De Martino che sta vivendo delle complicanze da quando si è imposto in quella fascia oraria prestigiosa La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Intanto il giornalista ha confermato di aver ricevuto “un’offerta importante di Mediaset”.

