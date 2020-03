Bruno Vespa torna in onda con Porta a Porta/ Oggi 17 marzo, speciale sul coronavirus

Bruno Vespa torna ufficialmente in onda con Porta a Porta. Nel giorno in cui è arrivata la notizia della positività al coronavirus di Piero Chiambretti, la Rai, come anticipa Dagospia, annuncia il ritorno in tv di Bruno Vespa con uno speciale di Porta a Porta interemante dedicato all’emergenza coronavirus che, ormai, non riguarda solo l’Italia, ma tutto il mondo. “In seguito alla valutazione dell’autorità sanitaria” – fa sapere Dagospia – “Bruno Vespa ce l’ha fatta. Torna stasera con Porta a Porta con uno speciale sul coronavirus“. La sospensione di Porta a Porta era stata decisa dalla Rai dopo la notizia della positività di Luca Zingaretti, ospite di Porta a Porta. La decisione della Rai non era stata condivisa da Bruno Vespa che si era detto contrario alla decisione aziendale.

BRUNO VESPA TORNA CON PORTA A PORTA: ANTICIPAZIONI 17 MARZO

In prima serata su Raiuno, oggi martedì 17 marzo, Bruno Vespa condurrà lo speciale di Porta a Porta nel corso del quale farà il punto sull’emergenza coronavirus in Italia. Con collegamenti e interventi di esperti, il giornalista cercherà di rispondere alle domande del pubblico sull’emergenza sanitaria che si è anche trasformata in emergenza economica. Dopo la sospensione di Porta a Porta, Vespa aveva dichiarato: “Apprendo che la direzione generale della Rai avrebbe deciso di non mandare in onda ‘Porta a porta’ nelle giornate di oggi, mercoledì, giovedì. Da soldato, sono abituato da sempre a rispettare le decisioni aziendali. Ma questa mi sembra gravissima e pretestuosa“. Oggi, però, torna regolarmente al proprio posto per offrire un servizio importantissimo in questo momento storico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA