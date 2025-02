Brunori Sas e la sua L’albero delle noci, tornano questa sera sul palco dell’Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Inizialmente si pensava che l’artista si fosse esibito ieri, durante la seconda serata, ma Carlo Conti ha ufficializzato l’elenco dei 15 artisti di mercoledì, e Brunori Sas si esibirà appunto nei 14 di oggi, mercoledì 13 febbraio 2025. Possiamo quindi riascoltare dopo 48 ore Brunori Sas e la sua L’albero delle noci, senza dubbio una delle canzoni più belle fra quelle in lizza per la vittoria finale.

E’ stato premiato ampiamente dalla critica, con i vari quotidiani che hanno regalato 8 e 9 al navigato artista cosentino. Nel suo brano Brunori Sas parla di se stesso, della sua vita, dell’essere diventato papà, ma anche della sua terra, la Calabria, che definisce “crudele” per mille motivi, e di quella figlia che gli ha cambiato il cuore, trasformando la moglie in una mamma. Una poesia più che una canzone, che la giuria, martedì composta da web, tv e stampa, ha decisamente premiato.

BRUNORI SAS A SANREMO 2025 CON L’ALBERO DELLE NOCI: DOPO LA PRIMA SERATA È IN TOP 5

L’albero delle noci di Brunori Sas è infatti nell’ambitissima top 5, le cinque migliori canzoni della prima serata del festival di Sanremo 2025, in compagnia di Cristicchi (altro serio candidato alla vittoria finale), quindi Achille Lauro poi Lucio Corsi e un’altra delle grandi favorite, Giorgia. Questa sera però il risultato potrebbe essere rimesso totalmente in discussione, visto che entrerà in azione il pubblico da casa, votando al 50%.

Sappiamo benissimo quanto le fanbase contano parecchio in questo caso e bisognerà capire se Brunori Sas riuscirà a fronteggiare i colossi dei social come i vari Tony Effe, Fedez e via discorrendo. Nel frattempo non vediamo l’ora di riascoltare la magia de L’Albero delle noci di Brunori Sas, una canzone che non può che essere ascoltata e non soltanto ballata, una seria candidata alla vittoria finale del festival di Sanremo 2025: incrociamo le dita.

