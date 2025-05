Il cantautore Brunori Sas è uno degli artisti che parteciperà al Concerto del 1 Maggio a Roma, il concertone che vedrà alcuni dei principali esponenti della musica italiana e diversi giovani in rampa di lancio. Abbiamo visto recentemente Brunori Sas fare un exploit a Sanremo ma andiamo a vedere meglio chi è Brunori Sas.

Brunori Sas, il cui vero nome è Dario Brunori, nasce a Cosenza il 28 Settembre 1977 e l’uomo è da sempre molto legato alle sue origini del profondo Sud. Sebbene abbia una grande passione Brunori entra nel mondo della musica abbastanza tardi visto che fonda la prima band nel 2003, le sue prime esperienze sono con la band Minuta.

Dopo i primi anni in gruppo Brunori Sas inizia pian piano a lavorare da solo, e oltre al ruolo di cantautore musicale svolge anche il ruolo di produttore con la moglie Simona Marrazzo e Matteo Zanabini e l’azienda si chiama Piccica Dischi. Negli anni l’artista si toglie diverse belle soddisfazioni, non per ultima quella di Sanremo 2025 dove vince il premio della critica ed arriva sul podio.

Brunori Sas, il motivo del suo nome e la sua vita privata

Dario Brunori ha scelto il nome Brunori Sas in quanto è l’azienda di famiglia, una fabbrica dove lo stesso Brunori ha lavorato durante la sua gioventù. Brunori è molto legato alla sua famiglia e alla sua terra e ancora oggi vive a Cosenza con l’artista che ha spiegato: “La Calabria mi mette tranquillità, è un contesto dove riesco a funzionare bene”.

Brunori Sas è legato sentimentalmente a Simona Marrazzo, e con la donna – con il quale lavora anche – ha avuto una figlia di nome Fiammetta, nata nel 2021. La canzone portata a Sanremo 2025 L’Albero delle Noci è dedicata proprio alla piccola e amata figlia e l’artista ha cosi raccontato spiegando cosi il significato della canzone:

“Mia figlia Fiammetta mi ha detto che sono un eroe, e si riconosce come la piccola fiamma che c’è nel ritornello. I bambini desacralizzano tutto e ciò è una cosa bellissima” ha raccontato l’artista a Non Stop News con l’autore che più volte ha raccontato il suo legame e il suo apprezzamento per la famiglia.