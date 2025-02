Brunori Sas e il vero motivo della sua presenza a Sanremo 2025

Brunori Sas è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025 dove ha presentato la canzone L’Albero delle noci, una canzone molto significativa per lui e che ha subito raggiunto un grande successo. Ma andiamo a vedere chi è Brunori Sas e il motivo per cui ha deciso di partecipare con questa canzone al Festival di Sanremo.

Brunori Sas è il nome d’arte di Dario Brunori, personaggio che nasce a Cosenza nel 1977. Si laurea in Economia e commercio ma decide di intraprendere una carriera musicale visto questa sua grande passione; inizialmente è un autore di canzoni e musiche per alcune serie televisive, ruolo che ricopre ancora oggi ed è considerato come uno dei migliori cantautori italiani.

Il suo nome è scritto in onore dell’azienda di famiglia, appunto la Brunori Sas, l’azienda era la sede dove Dario da ragazzo si isolava per scrivere la sua musica. Brunori Sas non è molto conosciuto ma ha una nicchia di seguito ben dettagliata, e anche per questo il cantante ha deciso di iscriversi al Festival dove partecipa per la prima volta in carriera, in passato venne solo come ospite.

Brunori Sas e il significato della canzone L’Albero delle Noci

Dario Brunori è da tempo legato a Simona Marazzo, donna che collabora con lui nei suoi lavori discografici ed è co-fondatrice della casa discografica Picicca. I due hanno avuto una figlia, Fiammella, nata nel 2021 e l’uomo ha dedicato alla piccola il suo ultimo album Baby Cip. L’Albero delle Noci riguarda sua figlia e il suo paese ed il cantante ha parlato cosi a Sorrisi e Canzoni:

“Si parla spesso della felicità di diventare genitori, ma io volevo condividere anche la paura di sentirsi inadeguati e incapaci di sostenere questa cosa”, poi riguardo questo famoso ormai Albero delle Noci l’artista ha condiviso il suo pensiero rivelando: “L’albero del titolo esiste davvero, si trova in un paesino in cui vivo, mi sono convinto che contiene le canzoni che scrivo e quindi avevo voglia di omaggiarlo”.

Nelle due serate dove Brunori Sas ha cantato questa canzone ha sempre raggiunto la Top 5 ed è una canzone che secondo i vari rumors proveniente anche dal web è molto apprezzata e potrebbe raggiungere il podio di Sanremo. Occhio anche ad un possibile premio della critica con Brunori Sas che prosegue a raccogliere tanti consensi.