Oggi Brunori Sas gode di ottima salute ed è in forma splendente. Complice anche il successo dal punto di vista professionale, il cantautore ed interprete de L’albero delle Noci sta vivendo un momento davvero magico. Agenda fitta di impegni in estate, con numerose partecipazioni a rassegne musicali ed eventi. In una intervista al Corriere della Sera, il cantautore è però entrato su alcuni aspetti inediti della sua vita. Ha raccontato di cosa si occupava prima di diventare famoso, affrontando anche il periodo in cui non aveva un rapporto ottimale col suo corpo, a causa di un marcato sovrappeso.

“Ora pratico pure attività fisica, ho perso dieci chili e sono fiero di aver recuperato il mio corpo che ho maltratto per anni”, ha raccontato Brunori Sas. Evidentemente, il cantante, non disdegnava la buona tavola e non prestava sufficiente attenzione alla bilancia.

Brunori Sas, il sovrappeso è solo un ricordo: “Ecco perché mi sono rimesso in forma”

La chiamata al Festival di Sanremo ha cambiato tutto, perché in vista della kermesse Brunori Sas ha mantenuto uno stile di vita sano ed equilibrato. A dargli il la, con l’esempio, è stato il collega Jovanotti: “Lui ha fatto capire che la fragilità del corpo si scopre con l’età e avevo il terrore di non tenere il passo al Festival” Brunori Sas ha confidato di essersi rimesso in forma in primis per se stesso, ma nel contempo non rinuncia ai piaceri della vita.

“Mi sono rimesso in forma e ho scoperto la bellezza di stare bene”, ha spiegato il cantautore. Lo stato di salute fisico va di pari passo con quello professionale. Fino a non molti anni fa, l’artista non aveva idea di cosa sarebbe riuscito ad ottenere con la sua musica. “Da quando iniziato ad oggi ho fatto un percorso con le stesse persone e questo è un valore”, ha assicurato Brunori Sas. Questa sera, venerdì 13 giugno, lo vedremo all’opera al Tim Summer Hits, per un appuntamento imperdibile.