La complicità tra Brunori Sas e la moglie Simona Marrazzo: compagni di vita e…

Soprattutto la musica, ma non solo. La vita del celebre cantautore Brunori Sas ruota attorno alla sua passione – e non potrebbe essere altrimenti – perché musica è vita, ma anche lavoro. Aspetti che si intrecciano alla vita privata e sentimentale dell’artista cosentino, felicemente sposato con la compagna storica Simona Marrazzo. Con la moglie condivide la passione per la musica e anche la sfera lavorativa, dato che fa parte del suo staff tecnico.

“Mia moglie Simona deve assistere ai miei monologhi anche a casa, probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”, ha raccontato divertito Brunori Sas in una intervista rilasciata non molto tempo fa ai microfoni di Radio Italia. Dal 2010 è la moglie è socia dell’etichetta discografica Picicca Dischi, mentre dal 2021 è diventata mamma di Fiammetta.

Proprio alla figlia Fiammetta, Brunori Sas ha dedicato il successo sanremese l‘Albero delle Noci, un brano con cui ha accarezzato il sogno della vittoria all’Ariston. Un pezzo meraviglioso che contiene gioia, amore e nostalgia. “Quell’albero è proprio davanti casa mia”, racconta Brunori Sas a Radio Italia. “Penso che sia lui a suggerirmi le canzoni che scrivo. […] E’ la linea sottile che passa fra essere genitori e sentirsi ancora figli”, ha raccontato mettendosi a nudo il cantante quarantasettenne.

Il suo brano ha lasciato il segno al Festival di Sanremo e oggi il cantautore calabrese non potrebbe essere più felice. I successi lavorativi vanno di pari passo con quelli sentimentali, racchiusi nell’amore della sua splendida famiglia e di una popolarità in ascesa. Questa sera, venerdì 30 maggio, lo vedremo all’opera nel concerto di Radio Italia Live che si appresta ad accendere una lunga estate musicale.